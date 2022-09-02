Как вы думаете, сколько стоит в Таллинне квартира площадью меньше девяти квадратных метров?

В Пыхья-Таллинне продается однокомнатная квартира площадью всего 8,9м2. Здесь есть все необходимое для жизни: большая кровать, ванная комната, мини-кухня, стиральная машина, зона отдыха и обеденный стол. Расположение квартиры тоже удачное. Рядом находится Штромка, продуктовые магазины и остановки общественного транспорта. Детские сады и школы также находятся поблизости.