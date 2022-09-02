Все знают, что цены на недвижимость взлетели до небес, но некоторые цифры заставляют нас удивиться не на шутку.
Как вы думаете, сколько стоит в Таллинне квартира площадью меньше девяти квадратных метров?
Как вы думаете, сколько стоит в Таллинне квартира площадью меньше девяти квадратных метров?
В Пыхья-Таллинне продается однокомнатная квартира площадью всего 8,9м2. Здесь есть все необходимое для жизни: большая кровать, ванная комната, мини-кухня, стиральная машина, зона отдыха и обеденный стол. Расположение квартиры тоже удачное. Рядом находится Штромка, продуктовые магазины и остановки общественного транспорта. Детские сады и школы также находятся поблизости.
Квартира крошечная, однако цена кусается! За 8,9 м2 придется выложить целых 52 900 евро, что составляет 5 944 евро за квадратный метр. Комментарии, как говорится, излишни. С объявлением о продаже можно ознакомиться ЗДЕСЬ.