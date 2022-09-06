Байден не считает, что США должны признавать РФ спонсором терроризма

Американский лидер, 46-й президент США Джо Байден не считает, что его администрация должна признавать Российскую Федерация государством, которое поддерживает терроризм. Об этом 6 сентября сообщает Reuters.

«На вопрос, должна ли Россия быть признана государством-спонсором терроризма, Байден ответил журналистам в Белом доме: «Нет», - сообщает издание.



Никакую аргументация своей позиции президент США не привел.

В начале августа анонимные источники российских государственных информационных агентств заявили, что Москва предупредила Вашингтон о риске разрыва дипломатических отношений в случае, если Россия будет объявлена ​​в США «государством спонсором терроризма». Поддержка президентом США решения Сената о необходимости маркировать Россию таким образом для МИД России означала бы «переход точки невозврата».

Нашумевшая резолюция Сената с призывом к Госдепартаменту признать Россию спонсором терроризма из-за войны в Чечне, Грузии, Сирии и Украине была принята в конце июля. Решение должно быть одобрено внешнеполитическим ведомством США. Поэтому Сенат официально попросил госдепартамент США поддержать решение о включении РФ в список государств, поддерживающих терроризм. При этом сам Сенат «расценивает действия правительства РФ по указанию президента Владимира Путина как террористические акты». Аналогичная инициатива обсуждается и в нижней палате Конгресса США – Палате представителей.