Учителя начинают переговоры о заработной плате, чтобы предотвратить забастовку

По словам руководителя EHL Реэмо Вольтри, перед переговорами учителя надеются, что правительство и Рийгикогу осознают масштабы кризиса в системе образования и необходимость в значительном повышении заработной платы учителей.

«Внутренняя безопасность Эстонии, экономический рост и сохранение эстонской культуры зависят от квалифицированных и целеустремленных учителей, не говоря уже о будущем сотен тысяч молодых жителей Эстонии. Нехватка учителей обернулась катастрофой для всей Эстонии. Сегодня зарплата учителей на целых 30 процентов ниже, чем в среднем у работников с высшим образованием. Все больше учителей увольняются, а новых практически нет. Во многих местах существует угроза закрытия школ», – пояснил Вольтри.

Руководитель EHL сообщает: «Из-за нехватки учителей в Эстонии скоро будет шестиклассная школа. Людей со средним или даже базовым образованием уже сейчас нанимают на работу в школу, что неизбежно приведет к быстрому падению ранее высокого уровня образования в Эстонии. Особенно не хватает учителей точных наук, что вредит нашему ИТ-сектору».

«Кроме того, не хватает тысяч учителей, которые могли бы обучать эстонскому языку детей, для которых он не является родным, или проводить языковое погружение. На сегодняшний день одноязычная школа с треском проваливается. Это кризис, который затрагивает все сферы жизни. Мы надеемся, что решение в виде значительного повышения заработной платы поможет с ним справиться», – сказал Вольтри.

Согласно опросу, проведенному EHL в мае, 96 процентов эстонских школ испытывают трудности с поиском учителей. 92 процента учителей сталкивались с выгоранием на работе и почти 60 процентов рассматривают возможность увольнения. Сегодня брутто-зарплата учителей составляет 1412 евро, а удовлетворительный уровень начинается с двух тысяч евро. Если зарплата существенно не увеличится, 94 процента учителей готовы к забастовке.