Очередная доверчивая жительница Эстонии лишилась десятков тысяч евро, когда решила сколотить состояние на инвестициях. Лыунаская префектура начала расследование.
Инвестиционные мошенники выманили у эстонки невероятную сумму
Инвестиционные мошенники выманили у эстонки невероятную сумму
По данным префектуры, жительница Пыльвамаа обратилась в полицию, поскольку пострадала от действий инвестиционных мошенников.
Звонивший по мобильному телефону предложил женщине заработать на инвестициях. После чего жертве был открыт инвестиционный счет, на который она в течение месяца несколькими переводами перечислила около 40 000 евро.
Все обстоятельства инцидента полицейские планируют выяснить в ходе уголовного производства.
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