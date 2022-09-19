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Инвестиционные мошенники выманили у эстонки невероятную сумму

rus.postimees.ee
Инвестиционные мошенники выманили у эстонки невероятную сумму
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Мошенники на улицах просят сделать пожертвование наличными.
Мошенники на улицах просят сделать пожертвование наличными. Фото: Urmas Luik/Parnu Postimees

Очередная доверчивая жительница Эстонии лишилась десятков тысяч евро, когда решила сколотить состояние на инвестициях. Лыунаская префектура начала расследование.

По данным префектуры, жительница Пыльвамаа обратилась в полицию, поскольку пострадала от действий инвестиционных мошенников.

Звонивший по мобильному телефону предложил женщине заработать на инвестициях. После чего жертве был открыт инвестиционный счет, на который она в течение месяца несколькими переводами перечислила около 40 000 евро.

Все обстоятельства инцидента полицейские планируют выяснить в ходе уголовного производства.

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