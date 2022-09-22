Карис: необходимо оказать давление на Россию с требованием прекратить войну

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии президента Эстонии, отметив, что президент Алар Карис подчеркнул важность роли ООН в разрешении конфликтов и осуждении военных преступлений.

Президенты Эстонии Алар Карис, Латвии Эгилс Левитс и Литвы Гитанас Науседа, а также генсек ООН Антониу Гутерриш отметили, что у ООН особая роль в активной деятельности по ответу на агрессию со стороны России.

«Наш общий долг – предпринять максимальные усилия, чтобы оказать давление на Россию с требованием прекратить войну», – заявил Карис. Он подчеркнул, что крайне важна поддержка со стороны генсека ООН миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, а также продолжению вывоза украинского зерна по Черному морю.

По словам Кариса, важно, чтобы все усилия были направлены на вовлечение в этот процесс стран и на юг от Украины, а также на то, чтобы всем стали очевидны ужасные последствия российской агрессии и ее разрушительное воздействие на международную безопасность.

Алар Карис пригласил Антониу Гутерриша посетить с визитом Эстонию.

Алар Карис провел также отдельную встречу с президентом Косово Вьосой Османи и с президентом Эквадора Гильермо Лассо, с которыми также обсудил продолжающуюся войну России в Украине и ее влияние на безопасность во всем мире.