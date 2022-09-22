Кая Каллас: «Составление проекта госбюджета 2023 года вышло на финишную прямую»

По словам премьер-министра, фокус проекта госбюджета – государственная безопасность и оказание финансовой помощи людям.

«Мы договорились, что расходы на оборону с 2023 года будут составлять стабильно более одного миллиарда евро в год, сразу после утверждения бюджета будет составлен тендер на приобретение систем ПВО средней дальности», – сказала Каллас.

По ее словам, также важными вопросами являются кибер-безопасность, в которую в следующем году планируется инвестировать дополнительно более 30 млн евро.

Третья важная тема – образование.

«Качественное, конкурентоспособное образование для всех детей – это также вопрос безопасности. Для этой цели мы финансируем переход на единое образование на эстонском языке, кроме того, на 15% в год вырастет финансирование высшего образования», – сказала Каллас.

Зарплаты учителей вырастут на 23%, то есть в среднем, более чем до 2000 евро в месяц. Министр образования и науки Тынис Лукас отметил, что финансирование высшего образования в течение следующих четырех лет вырастет на 130,5 млн евро по сравнению с нынешними 160 млн евро в год, ставка финансирования этой сферы превысит 1% ВВП Эстонии.

В сфере управления МВД к 2023 году фонд заработной платы увеличится более чем на 20%, то есть более чем на 50 миллионов евро, что позволяет поднять минимальную заработную плату спасателей до 1620 евро, организаторов аварийно-спасательных работ – до 1631 евро, а сотрудников полиции – до 1849 евро. Об этом сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, отметив, что в 2023 году фонд оплаты труда работников службы спасения увеличится на 30 процентов, центра тревоги – на 22 процента, а заработная плата преподавателей Академии МВД может быть увеличена на 25 процентов.

В проекте госбюджета учтены также расходы на компенсации затрат на энергию бытовым потребителям, крупным предприятиям запланированы с теми же целями меры по увеличению ликвидности и инвестиционные пособия.