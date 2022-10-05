Трудовая инспекция начинает кампанию в поддержку украинских военных беженцев

Инспекция отметила, что на сегодня в Эстонии находится более 52 000 украинских военных беженцев. Из-за резкого изменения привычной жизни и среды они сталкиваются с иной культурой жизни и труда, трудовым законодательством и неизвестными им требованиями.

Большое количество из них нуждается в помощи при вступлении в трудовую жизнь, заключении правильных трудовых договоров, получении справедливой оплаты, равном обращении и других вопросах. Неожиданная и сложная ситуация поставила перед многими эстонскими работодателями множество новых вопросов и проблем, которые нуждаются в решениях, чтобы нанять приехавшего из-за границы работника и интегрировать его в трудовую жизнь.