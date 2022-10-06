Неудачи в Украине заставляют российскую элиту беспокоиться

До украинского наступления в сентябре критика в адрес российских военных была редкостью. Штурм, начавшийся в феврале, преподносился как святая патриотическая миссия, и любому, кто плохо отзывался о вооруженных силах, грозило тюремное заключение.

Даже сейчас элита не ставит под сомнение право Москвы нападать на соседнюю страну, но неудачи на поле боя и проблемы с мобилизацией сотен тысяч резервистов привели к нападкам на военное руководство со стороны общественных деятелей, которые обычно молчат.