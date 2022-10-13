Парламент Эстонии проголосует за объявление РФ государством «спонсором терроризма» в ближайшие дни. Об этом заявил на встрече представителей НАТО в Брюсселе министр обороны Эстонии Ханно Певкур, несмотря на разногласия вокруг содержания текста заявления.
Певкур не видит препятствий для признания РФ «спонсором терроризма»
«Я не вижу никаких препятствий для того, чтобы сделать эту декларацию, –сказал Певкур изданию Politico в кулуарах вчерашней встречи с коллегами по НАТО. – Потому что, когда мы просто берем факты, то по международному праву так и описываются террористические действия, которые происходят в данный момент в Украине».
В свою очередь, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли не стал обвинять Россию в терроризме, но заявил, что «неизбирательные и преднамеренные удары по гражданским объектам являются военным преступлением». Киев регулярно называет военные действия РФ терроризмом.
Дискуссия о том, когда эстонский парламент присоединится к коллегам из Литвы и Латвии, которые ранее уже осудили действя Москвы в Украине, признав РФ «спонсором терроризма», продолжается уже несколько дней.
11 октября стало известно, что целый ряд депутатов Рийгикогу отказался подписывать заявление, осуждающее новую аннексию территории Украины и объявляющее российский режим террористическим.
Под заявлением не было подписей Пеэтера Эрнитса, Калле Грюнталя, Хелле-Моники Хельме, Мартина Хельме, Марта Хельме, Уно Каскпейта, Керт Кинго, Сийма Похлака, Пауля Пуустусмаа, Урмаса Рейтельманна, Яака Валге (все из партии EKRE), Мартина Репинского и Михаила Стальнухина (бывшие центристы, вне фракций), Ааду Муста (Центристская партия), Антса Лаанеотса и Ээрика-Нийлеса Кросса (Партия реформ).
Позже председатель EKRE Мартин Хельме попытался объяснить отказ поддерживать проект заявления парламента тем, что предлагаемый к принятию текст слишком мягкий.
«Считаем необходимым дополнить текст заявления, чтобы оно не оставалось рядовой парламентской декларацией, а имело и практическое значение. Объявление России страной-террористом должно сопровождаться конкретными политическими шагами», – заявил Хельме 12 октября.
По предложению фракции EKRE, в текст заявления Рийгикогу должен быть включен призыв ко всем государствам-членам ЕС и НАТО отозвать своих послов из Москвы, а также закрыть все другие дипломатические представительства в России, кроме посольства. Кроме того националисты настаивают на добавлении призыва не допускать граждан РФ к получению убежища в странах-членах ЕС и выдавать Москве россиян, подлежащих мобилизации.
Депутаты EKRE настаивают на включении в тексте заявления призыв к правительству Эстонии закрыть пограничные переходы на эстонско-российской границе и оперативно лишить права на владение оружием всех российских и белорусских граждан, остающихся в стране.
Подоплеку заявлений EKRE комментирует журналист Rus.Postimees Павел Соболев.