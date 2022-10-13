Парламентская ассамблея Совета Европы днем в четверг, 13 октября, проголосовала за резолюцию о признании режима Владимира Путина в России террористическим. Совет Европы исключил РФ из организации в начале полномасштабной военной агрессии Путина против Украины.
ПАСЕ признала режим Путина террористическим
«Только что ПАСЕ приняла очень сильную резолюцию по Украине! За - 99 делегатов. Воздержался один. Это исторический результат! Полная поддержка Парламентской ассамблеи Совета Европы» – сообщил народный депутат Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
Алексей Гончаренко перечислил основные моменты резолюции:
1. Отмечается, что российский режим – террористический. Это мощный сигнал мирового масштаба, и это еще один шаг, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма.
2. Впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно дать оружие! Речь идет о системах ПВО для защиты гражданского населения.
3. Отмечается, что пребывание России в Совбезе ООН – не легальное, нет юридических оснований, почему они там находятся.
4. Скорейшее создание международного трибунала.
«Еще один шаг, приближающий нас к международной изоляции России! Работаем дальше ради победы Украины», – подытожил Гончаренко.
Глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, в свою очередь, отметила, что резолюция, в том числе, осуждает агрессию РФ, признавая ее преступлением по нормам международного права, подтверждает суверенитет Украины, заявляет об ускорении создания Специального Международного трибунала для преследования виновников преступлений против Украины.
Кроме того, ПАСЕ призывает создать комплексный международный механизм компенсации, включая международный реестр убытков, механизм постоянной проверки мер для обеспечения и защиты системы ответственности за серьезные нарушения международного права со стороны РФ, очистить международные организации от российских агентов.
«Мы видим действия, которые сделали Европу беспрецедентно сильнее. Никогда еще в истории объединенная Европа не была такой сильной, как сегодня, – заявил сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский перед членами Ассамблеи в своем выступлении на осеннем пленарном заседании ПАСЕ. – Мы изолируем Россию. Вместе мы наказываем ее за террор и заставляем ее ощутить цену развязанной ею войны».
«Мы все рассматриваем одностороннюю агрессию России как посягательство на многостороннее сотрудничество, призванное защитить всех наших граждан в Европе», – ответил на это председатель ПАСЕ Тини Кокс.
Ранее Россию признали государством «спонсором терроризма» несколько стран ЕС. В странах Балтии первыми была Литва. Аналогичное решение позднее приняла Латвия. Парламент Эстонии готовится к принятию аналогичного заявления, но его не поддерживает целая группа депутатов. Несмотря на это, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил на встрече профильных руководителеь стран НАТО, что такое решение будет принято в Эстонии в ближайшие дни.
В США в июле заявление о признании России государством «спонсором терроризма» сделал Сенат. Парламент обратился к госсекретарю США, в праве которого принятие окончательного решения по таким вопросам. В начале сентября стало известно, что президент Джозеф Байден Байден не считает, что США должны признавать РФ «спонсором терроризма».