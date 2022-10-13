ПАСЕ признала режим Путина террористическим

«Только что ПАСЕ приняла очень сильную резолюцию по Украине! За - 99 делегатов. Воздержался один. Это исторический результат! Полная поддержка Парламентской ассамблеи Совета Европы» – сообщил народный депутат Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

Алексей Гончаренко перечислил основные моменты резолюции:

1. Отмечается, что российский режим – террористический. Это мощный сигнал мирового масштаба, и это еще один шаг, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма.

2. Впервые в истории Совет Европы заявил, что нужно дать оружие! Речь идет о системах ПВО для защиты гражданского населения.

3. Отмечается, что пребывание России в Совбезе ООН – не легальное, нет юридических оснований, почему они там находятся.

4. Скорейшее создание международного трибунала.

«Еще один шаг, приближающий нас к международной изоляции России! Работаем дальше ради победы Украины», – подытожил Гончаренко.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева, в свою очередь, отметила, что резолюция, в том числе, осуждает агрессию РФ, признавая ее преступлением по нормам международного права, подтверждает суверенитет Украины, заявляет об ускорении создания Специального Международного трибунала для преследования виновников преступлений против Украины.

Кроме того, ПАСЕ призывает создать комплексный международный механизм компенсации, включая международный реестр убытков, механизм постоянной проверки мер для обеспечения и защиты системы ответственности за серьезные нарушения международного права со стороны РФ, очистить международные организации от российских агентов.