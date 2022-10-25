Жители Эстонии готовы переезжать в деревню, но государство тормозит процесс

Яанус Лаугус уверяет, что в последние три-четыре года жители Эстонии массово переселялись из крупных населенных пунктов в небольшие города и поселки.

«Чтобы у людей была возможность нормально жить, передвигаться, перевозить товары и создавать рабочие места, необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Государство должно заметить, что предпочтения и ожидания людей изменились, и обеспечить возможность для проживания в сельской местности. Однако сейчас строительство дорог приостановлено, отложено и создание Rail Baltica, что откровенно противоречит общей тенденции и ожиданиям населения», – сказал Лаугус.

«Несовершенная и устаревшая инфраструктура – одна из самых серьезных проблем для Эстонии. В этом мы сильно отстаем от большей части Европы. В 90-х мы подшучивали над польскими дорогами, но в последнее десятилетие поляки грамотно использовали европейские деньги, образцово отремонтировав главные дороги, теперь по сравнению с ними мы выглядим жалко, – сетует Лаугус. – Правительство Латвии приняло план построить к 2040 году более 1000 километров четырехполосных автомагистралей, позволяющих за два часа добраться до Риги из любой точки страны. И в Литве состояние дорог по всем параметрам намного лучше, чем у нас».