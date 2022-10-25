По словам руководителя бюро недвижимости Uus Maa Яануса Лаугуса, пытаясь предотвратить запустение мелких населенных пунктов, государство десятилетиями стремилось привлечь в них жителей больших городов. А сейчас, когда люди на самом деле переезжают, государство жмет на тормоза.
Жители Эстонии готовы переезжать в деревню, но государство тормозит процесс
Яанус Лаугус уверяет, что в последние три-четыре года жители Эстонии массово переселялись из крупных населенных пунктов в небольшие города и поселки.
«Чтобы у людей была возможность нормально жить, передвигаться, перевозить товары и создавать рабочие места, необходимо создать соответствующую инфраструктуру. Государство должно заметить, что предпочтения и ожидания людей изменились, и обеспечить возможность для проживания в сельской местности. Однако сейчас строительство дорог приостановлено, отложено и создание Rail Baltica, что откровенно противоречит общей тенденции и ожиданиям населения», – сказал Лаугус.
«Несовершенная и устаревшая инфраструктура – одна из самых серьезных проблем для Эстонии. В этом мы сильно отстаем от большей части Европы. В 90-х мы подшучивали над польскими дорогами, но в последнее десятилетие поляки грамотно использовали европейские деньги, образцово отремонтировав главные дороги, теперь по сравнению с ними мы выглядим жалко, – сетует Лаугус. – Правительство Латвии приняло план построить к 2040 году более 1000 километров четырехполосных автомагистралей, позволяющих за два часа добраться до Риги из любой точки страны. И в Литве состояние дорог по всем параметрам намного лучше, чем у нас».
«Необходимо решать вопрос с железнодорожным сообщением. Тут нам тоже не сравниться со странами Центральной и Южной Европы. Например, в Испании, сев на поезд, вы можете с комфортом за пять с половиной часов преодолеть расстояние в 1000 километров между Малагой и Барселоной. А мы даже не приступили к развитию железной дороги на участке Таллинн-Пярну, хотя для людей это имело бы огромное значение», – заявил руководитель Uus Maa.
По мнению Лаугуса, благоприятные последствия строительства четырехполосных дорог, ведущих к Раквере и Пайде, наглядно демонстрируют, как развитие инфраструктуры влияет на местную жизнь. В обоих городах наблюдается повышенный интерес к недвижимости, уже появились новые инвестиции и рабочие места, оживилась и жизнь местной общины.
Эксперт приводит факты: за 30 лет государству удалось перестроить в четырехполосные лишь чуть более 100 километров трех основных автомагистралей Эстонии, а впереди еще 340 километров. «Если продолжать в том же темпе, то нам и за сто лет не закончить. Кроме того, стране нужны скоростные поезда и качественные второстепенные дороги, средств на развитие которых выделяется еще меньше».
«Государство должно открыть глаза и заметить, что в стране происходит деурбанизация, люди наконец-то стремятся перебраться в населенные пункты поменьше. Десятилетиями власти пытались этого добиться, а теперь тормозят процесс. Развитие инфраструктуры должно поспевать за населением – тогда и жизнь в сельской местности активизируется, и разочарованные люди не будут возвращаться в крупные города», – добавил Лаугус.