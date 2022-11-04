Платформа обмена видео TikTok подтвердила, что к данным ее европейских пользователей также имеется доступ у сотрудников TikTok в Китае.
TikTok признал, что отправляет данные европейских пользователей в Китай
TikTok обновил свою политику конфиденциальности для стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Великобритании и Швейцарии, и подтвердил, что сотрудники компании могут получить доступ к данным пользователей платформы, пишет SecurityLab.
«При условии соблюдения ряда надежных мер безопасности и правил, а также методов, признанных GDPR, TikTok разрешает китайским сотрудникам из корпоративных групп, расположенных в Бразилии, Канаде, Китае, Израиле, Японии, Малайзии, на Филиппинах, Сингапуре, Южной Корее и США, удаленный доступ к данным европейских пользователей TikTok. Об этом заявила глава отдела конфиденциальности TikTok в Европе Элейн Фокс изданию The Guardian.
TikTok ранее признавал, что доступ к некоторым данным получают сотрудники материнской компании ByteDance.
Европейское отделение TikTok подпадает под юрисдикцию Ирландии. Дублин уже начал расследование того, отправляет ли TikTok данные в Китай, сообщает The Guardian.
Исследователь из Университетского колледжа Лондона Майкл Вейл сказал, что китайские законы о персональных данных вызывают вопросы о безопасности даже ограниченной передачи данных. Однако Вейл добавил, что китайское правительство не шпионит за отдельными людьми в TikTok. По его словам, у Китая есть возможность получать личные данные людей по другим каналам.
Взаимодействие ByteDance с китайским правительством уже вызвало вопросы. В сентябре 2020 года администрация Дональда Трампа обвинила TikTok в том, что он является рупором Коммунистической партии. Трамп потребовал, чтобы TikTok продал свое подразделение в США. Администрация Джо Байдена отменила этот приказ.
В июле было опубликовано письмо генерального директора TikTok Шоу Цзы Чу сенаторам-республиканцам США. «С разрешения службы безопасности TikTok в США иностранные сотрудники компании могут просматривать некоторые неконфиденциальные данные пользователей из США», – говорилось в письме.
Шоу Цзы Чу заявил, что TikTok не делится этими данными с китайскими властями.
Бывший министр финансов Эстонии Марис Лаури (Партия реформ) на воей странице в социальной сети выразила недоумение в связи с происходящим:
«Абсолютно недопустимая деятельность!
Китай совершенно не является надежной, куда можно передавать свои данные. Ни одна китайская компания не застрахована от вмешательства государства, что бы они ни говорили.
Именно с помощью таких схем диктаторский коммунистический Китай берет под свой контроль другие страны – собирая необходимую информацию, затем "убеждая" и используя ее.
Юридически и морально недопустимая деятельность, а также угроза безопасности».