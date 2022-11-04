TikTok признал, что отправляет данные европейских пользователей в Китай

TikTok обновил свою политику конфиденциальности для стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), Великобритании и Швейцарии, и подтвердил, что сотрудники компании могут получить доступ к данным пользователей платформы, пишет SecurityLab.

«При условии соблюдения ряда надежных мер безопасности и правил, а также методов, признанных GDPR, TikTok разрешает китайским сотрудникам из корпоративных групп, расположенных в Бразилии, Канаде, Китае, Израиле, Японии, Малайзии, на Филиппинах, Сингапуре, Южной Корее и США, удаленный доступ к данным европейских пользователей TikTok. Об этом заявила глава отдела конфиденциальности TikTok в Европе Элейн Фокс изданию The Guardian.

TikTok ранее признавал, что доступ к некоторым данным получают сотрудники материнской компании ByteDance.

Европейское отделение TikTok подпадает под юрисдикцию Ирландии. Дублин уже начал расследование того, отправляет ли TikTok данные в Китай, сообщает The Guardian.

Исследователь из Университетского колледжа Лондона Майкл Вейл сказал, что китайские законы о персональных данных вызывают вопросы о безопасности даже ограниченной передачи данных. Однако Вейл добавил, что китайское правительство не шпионит за отдельными людьми в TikTok. По его словам, у Китая есть возможность получать личные данные людей по другим каналам.