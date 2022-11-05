ГАЛЕРЕЯ ⟩ Латыши покорили Тарту можжевеловым хлебом и конфетами «коровка»

Сармите Клуга из волости Саулкрасти в Латвии торговала на рынке большими буханками хлеба. «Мой хлеб выпекается в дровяной печи по 200-летнему рецепту. Это не совсем обычно», – скромно рассказала она.

В полдень у рынка также были слышны хоровые песни на латышском языке. На «балконе» здания рынка выступил хор Ziemelu balsi. Было представлено три произведения: Rita un vakara dziesma, Krauklit's sez ozola и Put, Vejini. Последняя песня очень напомнила эстонскую Lendab mesipuu poole, которую поют практически на каждом певческом празднике.

В каком-то смысле певцы тренировались перед латышским певческим праздником, который состоится следующим летом. «Их праздник намного масштабнее нашего: он длится почти девять дней, а в последний вечер обычно проводится отдельный ночной праздник», – сказала участница хора Кристель Альгвере.

Алгвере до мозга и костей эстонка, но ей очень нравится Латвия и ее культура. «Я изучала латышский язык в университете. На самом деле, эстонцев, интересующихся Латвией, много, я лишь одна из них», – сказала она.