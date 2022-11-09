Киев определился, что считать победой в войне. Обзор основных событий в Украине

Интересно, что все это происходит на фоне продолжающихся визитов на допросы в Национальное антикоррупционное бюро Украины Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова. Нетронутыми остаются активы украинского олигарха №1 Рината Ахметова и зятя Кучмы – Виктора Пинчука. Первый – контролирует энергетическую отрасль Украины. Но сейчас, когда она и так системно разрушается Россией, а миллионы людей по восемь-десять часов в сутки сидят без электричества, – любые манипуляции с ней опасны для страны. А второй – буквально 7 ноября опубликовал в The Jerusalem Post статью с обращением к Израилю о выгодности для еврейского государства поддерживать Украину в противовес альянсу России и Ирана…

Что считать победой в войне. Киев определился

Нужно признать, нынешняя власть в Украине тонко чувствует общественные настроения. До войны ей приходилось учитывать тот факт, что удар по «крупнейшим работодателям» мог спровоцировать недовольство смотрящей телевизор части населения и даже проплаченные, но акции протеста. Сегодня же, команда Зеленского больше озабочена тем, чтоб ее не заподозрили в желании «договориться» с путинской Россией. Тема возможности, готовности и условий переговоров с Москвой является, пожалуй, самой болезненной для украинцев, поэтому на нее чутко реагируют и СМИ и власть. Видимо, благодаря этому, появляется все больше ясности в том, что именно украинское государство будет считать победой в войне с РФ и при каких условиях могут состояться переговоры с ней. То есть, в отличие от первых месяцев войны, украинцам, наконец, начали четко обозначать цель их жертв и правила ее достижения.