Война обнулила «систему сдержек и противовесов», которую с конца 90-х выстраивал в Украине президент Леонид Кучма – отец олигархической системы страны. Потеряв влияние на телеканалы и парламент (в результате принятия соответствующего закона и военного положения), те, кто десятилетиями определял расклад партии на шахматной доске, в одночасье стали если не пешками, то, в общем, не ферзями. И это уникальный шанс для Зеленского реформировать Украину так, как он считает нужным. Потому что общественного и политического контроля над властью сегодня практически нет, о решениях Верховной Рады мы узнаем постфактум. Общество поддержит (или простит) Зеленского, практически, во всем. Кроме, пожалуй, одного – любых территориальных компромиссов с Россией и замораживания, таким образом, войны, пишет журналист Сергей Гармаш.
Киев определился, что считать победой в войне. Обзор основных событий в Украине
Стратегические активы
Есть некоторый символизм в том, что именно 6 ноября, накануне годовщины «пролетарской» Октябрьской революции 1917 года, секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов объявил о решении Ставки Верховного главнокомандующего «об отчуждении в пользу государства» пяти «стратегически важных» предприятий. В частности, это: «Мотор Сич», «Запорожтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнефть», «Укртатнефть».
«Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. «Укртатнафта» – собственник единственного в Украине (хоть и не работающего сейчас из-за обстрелов россиян) нефтеперерабатывающего завода в Кременчуге. Обе компании контролировались структурами Игоря Коломойского, которого недавно лишили украинского гражданства. Владельцем АО «Мотор Сич», крупнейшего в СНГ строителя авиамоторов был Вячеслав Богуслаев, которого в конце октября арестовали по подозрению в государственной измене. ЧАО «АвтоКрАЗ» занимается изготовлением грузовых автомобилей. Объявляло себя банкротом. Входит в группу «Финансы и кредит» олигарха Константина Жеваго, который еще с довоенных времен скрывается за границей от украинских правоохранителей.
ЧАО «Запорожтрансформатор» производит трансформаторное и реакторное оборудование. Тоже банкрот. Владелец – украино-российский олигарх Константин Григоришин. По словам Алексея Данилова, изъятые активы приобрели статус военного имущества, и их управление передано Министерству обороны. «По завершении военного положения согласно нормам законов указанные активы могут быть возвращены собственникам или соответствующее возмещение их стоимости», – пояснил он. В свою очередь, министр обороны Алексей Резников заявил, что уже поставил задачу возобновить работу предприятий из этой пятерки, которые были остановлены.
Интересно, что все это происходит на фоне продолжающихся визитов на допросы в Национальное антикоррупционное бюро Украины Игоря Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова. Нетронутыми остаются активы украинского олигарха №1 Рината Ахметова и зятя Кучмы – Виктора Пинчука. Первый – контролирует энергетическую отрасль Украины. Но сейчас, когда она и так системно разрушается Россией, а миллионы людей по восемь-десять часов в сутки сидят без электричества, – любые манипуляции с ней опасны для страны. А второй – буквально 7 ноября опубликовал в The Jerusalem Post статью с обращением к Израилю о выгодности для еврейского государства поддерживать Украину в противовес альянсу России и Ирана…
Что считать победой в войне. Киев определился
Нужно признать, нынешняя власть в Украине тонко чувствует общественные настроения. До войны ей приходилось учитывать тот факт, что удар по «крупнейшим работодателям» мог спровоцировать недовольство смотрящей телевизор части населения и даже проплаченные, но акции протеста. Сегодня же, команда Зеленского больше озабочена тем, чтоб ее не заподозрили в желании «договориться» с путинской Россией. Тема возможности, готовности и условий переговоров с Москвой является, пожалуй, самой болезненной для украинцев, поэтому на нее чутко реагируют и СМИ и власть. Видимо, благодаря этому, появляется все больше ясности в том, что именно украинское государство будет считать победой в войне с РФ и при каких условиях могут состояться переговоры с ней. То есть, в отличие от первых месяцев войны, украинцам, наконец, начали четко обозначать цель их жертв и правила ее достижения.
Так, 4 ноября на совместной пресс-конференции с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, глава Офиса Зеленского Андрей Ермак заявил: «Понимание победы четко сформулировано нами. Это возвращение территориальной целостности, это компенсация за то, что захватчики сделали с нашей страной, это возвращение всех наших людей из плена, и это возвращение мира к четкой системе международной безопасности. Это гарантии безопасности, которых требует Украина, чтобы это никогда не могло повториться в будущем».
Он в присутствии Салливана подчеркнул: «Наше понимание победы полностью совпадает с пониманием наших партнеров, это самое главное». И представитель Вашингтона не опроверг этого. Это важно! Хотя, уже после визита Салливана в Киев, 6 ноября, The Washington Post внесла оживление в эту тему, написав, что США, в частном порядке, просят официальный Киев дезавуировать свой публичный отказ от переговоров с РФ, пока ее президентом является Путин.
Американское издание подчеркнуло, что эти сигналы призваны не принудить Киев к переговорам, а лишь изобразить готовность к ним. Тем не менее, вопрос является настолько чувствительным для украинцев, что Зеленский, уже на следующий день, был вынужден фактически повторить тезис, ранее озвученный Ермаком. В своем телеобращении он заявил о необходимости «принуждения» России к «настоящим переговорам о мире». И обозначил пять условий, при которых такие переговоры могут состояться. «В первую очередь, речь идет о восстановлении территориальной целостности Украины. Также Россия должна уважать Устав ООН и возместить все убытки, причиненные войной. Каждый военный преступник должен быть наказан. И, наконец, наша страна должна получить гарантии, что подобное вторжение не повторится», – заявил Владимир Зеленский.
Блэкаут отменяется
Кроме того, что Виталий Кличко является чемпионом мира по боксу и мэром украинской столицы, он еще известен своими «глубокоумными» высказываниями, которые становятся мэмами и анекдотами. Видимо, все эти три ипостаси проявились в том, что 5 ноября, выступая в национальном телемарафоне, он призвал киевлян подготовить запасы еды, воды и продумать возможность переезда за город, а уже на следующий день заявил в Telegram, что: «Сегодня поводов для паники нет».
Страстей в этот котел противоречий мэра добавил и глава Департамента муниципальной безопасности столичной администрации Роман Ткачук. The New York Times сообщила со ссылкой на него, что в случае полного блэкаута из Киева планируют эвакуировать 3 миллиона человек. «Если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю систему электроснабжения. Если не будет электричества, – не будет воды и канализации», – аргументировал чиновник. Несмотря на уточнения и Кличко, и Ткачука, что сейчас причин для выезда людей из Киева нет, большинство украинских СМИ вышли примерно с такими заголовками: «В столице запланировали тотальную эвакуацию трех миллионов людей»…
Интересно, что как раз в Киеве никакой паники, по крайней мере, визуально не наблюдалось: дефицита гречки, спичек или воды не возникло. А вот в других городах и странах, где живут люди, имеющие родственников или близких в украинской столице, определенное напряжение чувствуется. На самом деле, это естественно, что во время войны на уничтожение, которую ведет против Украины Россия, власти обязаны предусматривать все сценарии, в том числе и эвакуации населения из столицы. Но вот озвучивать эти сценарии, особенно, если «поводов для паники нет», а потом самих себя опровергать – это очень по-кличковски.
Рекордный бюджет
Еще одним важным, хотя и не столь резонансным как предыдущие, событием стало принятие парламентом Украины бюджета на 2023 год. «Это рекорд по наиболее заблаговременному принятию бюджета за историю Украины. Теперь надеемся, что международные партнеры оценят нашу пунктуальность и полностью профинансируют заложенный, тоже рекордный, дефицит в размере 38 млрд $», – написал нардеп Ярослав Железняк 3 ноября. Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что дефицит госбюджета в следующем году составит более 20% ВВП. «Будем покрывать его за счет помощи партнеров… Получим их от ЕС, США, МВФ и других доноров», – пояснил он.
Следует оговорить, что из-за войны экономика Украины значительно сократилась в объемах. Да и те деньги, которые зарабатываются, идут в основном на фронт. «43% всех средств направляем на армию и безопасность Украины. Это более одного триллиона гривен», – отметил Шмыгаль в парламенте. В то же время, средства, поступающие в виде финансовой помощи от международных партнеров, Украина не имеет права тратить на военные нужды, поэтому они идут на социальные потребности. Но поскольку в результате уничтожения Россией украинской энергетической и транспортной инфраструктуры ситуация в экономике только усугубляется и собственных денег Киев получит меньше, то в абсолютных цифрах получается, что в 2023 году ВСУ, суды и органы безопасности тоже получат меньше, чем в году нынешнем. Собственно, это уже видно, если сравнить цифры из бюджета 2023 года и динамику расходов на армию в 2022-м.