Эстония передаст Украине 27 автобусов

«Для того, чтобы помочь украинскому обществу функционировать как можно более гуманно параллельно с войной, Украину необходимо поддерживать не только военной и политической, но и гуманитарной помощью. Пожертвовав автобусы, мы можем внести необходимый вклад в помощь украинскому народу в его повседневной деятельности", - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.