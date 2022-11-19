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Эстония передаст Украине 27 автобусов

rus.postimees.ee
Эстония передаст Украине 27 автобусов
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Столичные автобусы на площади Вабадузе.
Столичные автобусы на площади Вабадузе. Фото: Mihkel Maripuu

Министерство иностранных дел в сотрудничестве с Министерством экономики и коммуникаций и Министерством транспорта направит в Украину 27 автобусов, чтобы помочь восстановить транспортные услуги и улучшить повседневную жизнь украинского народа.

«Для того, чтобы помочь украинскому обществу функционировать как можно более гуманно параллельно с войной, Украину необходимо поддерживать не только военной и политической, но и гуманитарной помощью. Пожертвовав автобусы, мы можем внести необходимый вклад в помощь украинскому народу в его повседневной деятельности", - сказал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Ранее Эстония подарила Украине 17 автобусов, которые были переданы представителям местных органов власти Бучанского района и Житомирской области в июне и сентябре этого года. 27 автобусов планируется отправить в Украину в ноябре и декабре.

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