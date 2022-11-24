Брюссель против Будапешта: от предупреждений к наказанию

В четверг в Страсбурге Европарламент принял резолюцию, в которой попросил не размораживать эти средства, пока венгерские власти не приведут ситуацию в стране к необходимым стандартам.

«Они дали много обещаний и да, они изменили некоторые законы, – сказал немецкий евродепутат Даниэль Фройнд. – Но мы хотим видеть, что эти изменения действительно работают. Мы хотим, чтобы в Венгрии больше не было коррупции. Мы хотим видеть, что соблюдается верховенство права. Да, есть некоторые сигналы в правильном направлении от венгерского правительства. Но наша оценка в парламенте такова, что оно очень далеко от полной реализации 17 мер».

Правительство Виктора Орбана уже много лет подвергается критике со стороны Евросоюза за отступление от демократии, разбазаривание общих фондов ущемление свободы прессы. В этом году впервые в своей истории ЕС ввёл в действие так называемый «механизм верховенства права», который позволяет приостанавливать финансирование Венгрии. Она же утверждает, что конструктивно ответила на предъявленные ей требования по искоренению коррупции и пересмотру системы государственных закупок.

Министр, отвечающий за использование фондов ЕС, сказал, что нецелевым образом не израсходовано ни цента, но исправить все замеченные со стороны недостатки невозможно в одночасье: «Для нас важно, что Евросоюз не забирают причитающиеся нам деньги, а только приостанавливает их выдачу, – сказал Тибор Наврачич. – Поскольку мы выполняем свои обязательства, мы вправе получить эти средства. Когда мы брали на себя эти обязательства, мы представили график того, как мы будем их выполнять. Это было одобрено Еврокомиссией. И она прекрасно знает, что к крайнему сроку 24 ноября мы не можем выполнить всего».