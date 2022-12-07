Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что 10-летний Ингмар убежал из школы в Пыхья-Таллинне без верхней одежды. У мальчика нет телефона, и без помощи он может оказаться в опасности.
В Таллинне мальчик сбежал из школы без верхней одежды: его помог найти неравнодушный человек
В Таллинне мальчик сбежал из школы без верхней одежды: его помог найти неравнодушный человек
Сосед заметил замерзшего мальчика возле своего дома и сообщил об этом в полицию.
К настоящему времени Ингмар благополучно вернулся домой и со своими близкими.