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В Таллинне мальчик сбежал из школы без верхней одежды: его помог найти неравнодушный человек

Rus.Postimees
В Таллинне мальчик сбежал из школы без верхней одежды: его помог найти неравнодушный человек
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что 10-летний Ингмар убежал из школы в Пыхья-Таллинне без верхней одежды. У мальчика нет телефона, и без помощи он может оказаться в опасности.

Сосед заметил замерзшего мальчика возле своего дома и сообщил об этом в полицию.

К настоящему времени Ингмар благополучно вернулся домой и со своими близкими.

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