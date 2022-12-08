Большинством латвийского Сейма сегодня было принято решение, что работающие в стране граждане Украины не будут обязаны учить латышский язык.
Латвия не будет требовать от прибывших украинцев знания латышского языка
Латвия не будет требовать от прибывших украинцев знания латышского языка
Ранее комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предупреждению коррупции поддержала предложение Министерства культуры, согласно которому украинцы, вступившие в трудовые правовые отношения в Латвии, должны были со следующего года в обязательном порядке посещать курсы латышского языка.
Однако большинство парламента отклонило предложение о внесении изменений в закон о поддержке гражданских лиц Украины.
Вместе с тем законом установлено, что с 1 июля 2023 года жители Украины получат право бесплатно посещать курсы латышского языка и культурно-просветительские курсы, а также мероприятия, которые укрепляют сотрудничество между жителями Украины и латвийским обществом.
Ключевые слова