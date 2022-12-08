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Латвия не будет требовать от прибывших украинцев знания латышского языка

BNS
Латвия не будет требовать от прибывших украинцев знания латышского языка
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Украинские паспорта.
Украинские паспорта. Фото: JON NAZCA

Большинством латвийского Сейма сегодня было принято решение, что работающие в стране граждане Украины не будут обязаны учить латышский язык.

Ранее комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предупреждению коррупции поддержала предложение Министерства культуры, согласно которому украинцы, вступившие в трудовые правовые отношения в Латвии, должны были со следующего года в обязательном порядке посещать курсы латышского языка.

Однако большинство парламента отклонило предложение о внесении изменений в закон о поддержке гражданских лиц Украины.

Вместе с тем законом установлено, что с 1 июля 2023 года жители Украины получат право бесплатно посещать курсы латышского языка и культурно-просветительские курсы, а также мероприятия, которые укрепляют сотрудничество между жителями Украины и латвийским обществом.

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