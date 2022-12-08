Латвия не будет требовать от прибывших украинцев знания латышского языка

Ранее комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предупреждению коррупции поддержала предложение Министерства культуры, согласно которому украинцы, вступившие в трудовые правовые отношения в Латвии, должны были со следующего года в обязательном порядке посещать курсы латышского языка.

Однако большинство парламента отклонило предложение о внесении изменений в закон о поддержке гражданских лиц Украины.