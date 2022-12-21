«Новости в 7» за 21 декабря: российские оппозиционеры в Таллинне, праздник для бездомных, рождественская ботаническая экзотика и заведение-легенда Ласнамяэ

Сегодня в выпуске:

- В Таллинн прибыла делегация живущих в эмиграции российских политиков-оппозиционеров. С кем они встречались, какие темы обсуждали и какие планы строят на будущее России, выяснял наш корреспондент.

- Короткие новости: куда увезли статую Ленина из Нарвы и что украли в библиотеке Тартуского Университета.

- Рождественское время - самое светлое и волшебное время года: время исполнения желаний. Наш корреспондент посетил Таллиннского центр социальной работы в Мяннику и узнал о мечтах, желаниях и целях обитателей приюта.

- В Таллиннском ботаническом саду открылась выставка рождественских растений разных стран. Наша съёмочная группа выяснила всё о европейском и африканском остролисте и араукарии, или австралийском рождественском дереве, а также о пуансеттии.

- Мировые новости: какое наказание вынесли бывшей секретарше концлагеря Штутгоф, что стало причиной хаоса в аэропортах Великобритании и новая антивоенная песня россйиской группы «Ногу свело».

- В это легендарное место в столичном Ласнамяэ когда-то бегали на танцы родители многих жителей района. Теперь они приходят сюда сами и приводят детей на разлчиные развекательные меропрития. Истории и воспоминания посетителей - в репортаже нашего корреспондента.