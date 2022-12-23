«Новости в 7» за 23 декабря: поможем герою сюжета, рождественская деревня в Нарве, запускаем салюты уважительно, подарки в последний момент и подборка теле-ляпов!

Сегодня в выпуске:

- Рождество и Новый год - время добра и светлых надежд, благих дел и помощи как близким, так и незнакомым людям, которые в ней нуждаются. Мы надеемся на вашу поддержку героям нашего первого сюжета.

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- В Нарве впервые открылась специальная рождественская деревня. Детей и взрослых ждет насыщенная праздничная программа по мотивам скандинавских сказок.

- Для одних радость и праздничные эмоции, для многих других - нестерпимый шум, стресс и негатив. Если вы не готовы отказаться от запуска салютов в праздники, постарайтесь соблюсти правила безопасности и взаимного уважения.

- Паника, суета, пробки, очереди - вот что ожидает человека, оставившего выбор подарков для близких в новогодние праздники на последний момент. Как этого избежать и по-настоящему порадовать близких, разбиралась наш корреспондент.

- И завершает наш выпуск сюжет-сюрприз. В течение всех девяти месяцев с первого выхода нашей передачи на Седьмом канале мы собирали наши ляпы, оговорки и неудачные дубли, чтобы поднять вам настроение перед праздниками!