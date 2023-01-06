В Риге загорелась Maxima. Эвакуированы 200 человек

В Государственной пожарно-спасательной службе агентству LETA подтвердили, что вызов на Карля Улманя гатве поступил в 12:21. Там горело строение площадью десять квадратных метров и стена примыкающего здания площадью 25 квадратных метров.

До приезда пожарных из здания эвакуировали 200 человек.

К 13:26 работы на месте происшествия были завершены.

Представители SIA Maxima Latvija указали, что пожар вспыхнул в помещении для сельскохозяйственных инструментов возле магазина.

После принятия ответственными службами мер безопасности и осмотра помещений магазина супермаркет возобновил работу и снова открылся для покупателей.