В Риге загорелась Maxima. Эвакуированы 200 человек
В Риге загорелась Maxima. Эвакуированы 200 человек
В Государственной пожарно-спасательной службе агентству LETA подтвердили, что вызов на Карля Улманя гатве поступил в 12:21. Там горело строение площадью десять квадратных метров и стена примыкающего здания площадью 25 квадратных метров.
До приезда пожарных из здания эвакуировали 200 человек.
К 13:26 работы на месте происшествия были завершены.
Представители SIA Maxima Latvija указали, что пожар вспыхнул в помещении для сельскохозяйственных инструментов возле магазина.
После принятия ответственными службами мер безопасности и осмотра помещений магазина супермаркет возобновил работу и снова открылся для покупателей.
В результате инцидента никто из клиентов или сотрудников магазина не пострадал.