Новые заявления Кремля как подготовка к прекращению войны

«Франция и Польша подталкивают крупнейшую экономику ЕС к оснащению Киева своим мощным танком Leopard 2, в то время как Великобритания, как сообщается, рассматривает возможность отправки в Украину около дюжины своих основных боевых танков Challenger 2. Если бы Великобритания сделала это, Берлину было бы значительно труднее прикрываться своим нынешним аргументом, что он не хочет действовать в одиночку, отправляя тяжелое вооружение», - сообщает Politico .

«Ни одна война не может быть выиграна без наступательных вооружений. И поскольку концепт состоит в том, что Украине не предоставляют наступательных вооружений, не важно, будут ли это более дальнобойные боеприпасы для HIMARS, войну невозможно выиграть в обороне. Находясь в обороне, можно войну пытаться не проиграть, истекая кровью. Поэтому для меня есть вопросы концептуального характера касательно позиции Запада в этом конфликте. Мне кажется, что пока Запад стоит на позициях "резать кошке хвост по частям". И Запад регулирует темп войны довольно мощно. При тех поставках вооружений, которые существуют сегодня, добиться целей, которые Украина обозначает как "победа", подчеркну, с моей точки зрения, невозможно», - отмечал в начале января 2023 года в интервью Rus.Postimees политолог, старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов.