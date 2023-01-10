Один из идеологов войны России с Украиной, секретарь Совета Безопасности РФ и бывший директор ФСБ Николай Патрушев может готовить общественное мнение в России к прекращению войны. Об этом говорит политолог Аббас Галлямов после нового интервью знаменитого путинского силовика.
Новые заявления Кремля как подготовка к прекращению войны
Человек, который руководил ФСБ в момент прихода Путина к власти в РФ, Николай Патрушев сразу после сообщений о том, что западная коалиция готовится начать поставки в Украину тяжелых танков и другой принципиально новой для ВСУ военной техники, дал очередное интервью проверенным и лояльным властям российским медиа.
«События на Украине — это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, а прежде всего США и Англии, с Россией, - в изменившемся контексте противостояния Киева и Москвы заявил Патрушев. - Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может 〈…〉 американцы, англичане и другие европейцы часто создают иллюзию, будто защищают цивилизацию от варварства».
Политолог Аббас Галлямов, который ранее специально для Rus.Postimees анализировал перспективы утраты Кремлем контроля над политической ситуацией в России, считает, что заявления высокопоставленного силовика не случайны.
«Не исключено, что странное интервью Патрушева есть акт подготовки общественного мнения к прекращению боевых действий. Ведь если война стала результатом действий коварного Запада, то её прекращение нарушит этому самому Западу все его планы», - написал аналитик в своем Facabook.
Ранее стало известно, что Франция, Германия и США приняли принципиальные решения о расширении номенклатуры поставляемых Киеву вооружений. Париж, Берлин и Вашингтон согласились на поставку так называемых «легких» танков. На этом фоне идут активные переговоры внутри стран-участниц НАТО о поставках Киеву тяжелых танков Leopard и Abrams. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключает, что Киев вскоре получит и это западное оружие, которое давно просят украинские военные.
По данным американского издания Politico в настоящее время по вопросу поставок тяжелых вооружений Киеву на Берлин активно давят власти Польши и Франции.
«Франция и Польша подталкивают крупнейшую экономику ЕС к оснащению Киева своим мощным танком Leopard 2, в то время как Великобритания, как сообщается, рассматривает возможность отправки в Украину около дюжины своих основных боевых танков Challenger 2. Если бы Великобритания сделала это, Берлину было бы значительно труднее прикрываться своим нынешним аргументом, что он не хочет действовать в одиночку, отправляя тяжелое вооружение», - сообщает Politico.
«Ни одна война не может быть выиграна без наступательных вооружений. И поскольку концепт состоит в том, что Украине не предоставляют наступательных вооружений, не важно, будут ли это более дальнобойные боеприпасы для HIMARS, войну невозможно выиграть в обороне. Находясь в обороне, можно войну пытаться не проиграть, истекая кровью. Поэтому для меня есть вопросы концептуального характера касательно позиции Запада в этом конфликте. Мне кажется, что пока Запад стоит на позициях "резать кошке хвост по частям". И Запад регулирует темп войны довольно мощно. При тех поставках вооружений, которые существуют сегодня, добиться целей, которые Украина обозначает как "победа", подчеркну, с моей точки зрения, невозможно», - отмечал в начале января 2023 года в интервью Rus.Postimees политолог, старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов.
Война России с Украиной, развязанная Владимиром Путиным, продолжается 321 день.