Турция скрывает от Кремля поставки кассетных бомб Киеву

Кассетные боеприпасы, от которых отказались десятки стран мира, но не США с Россией, поставляются Украине с ноября 2022 года Турцией. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылками на американские и турецкие источники.

«Оружие предназначено для уничтожения танков путем разрыва на более мелкие суббоеприпасы, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу. Каждый снаряд разбрасывает около 88 бомб. Соединенным Штатам запрещено экспортировать DPICM (Dual-Purpose Improved Conventional Munition - усовершенствованный обычный боеприпас двойного назначения – прим.ред.) в соответствии с законодательством США из-за высокого уровня брака», - пишет издание.

По данным Foreign Policy, Анкара передает Киеву кассетные боеприпасы, которые были накоплены в годы холодной войны и производились на совместных с США предприятиях.

«После того как США отказали [Украине] в доступе к кассетным боеприпасам, Турция стала единственным местом, где они могли их получить, - сказал FP источник, знакомый с ситуацией. - Это показывает, что, несмотря на то, что Турция в некоторых отношениях сближается с Россией, она становится действительно важным сторонником Украины в военном отношении».

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: quetions123/shutterstock

Ни Анкара, ни Киев эту информацию не комментируют. Но об этом заговорила Москва. Пресс-секретарь Путина 11 января в свойственной ему манере заявил, что не может комментировать эти данные.

«Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений, - цитирует официального представителя Кремля «Интерфакс», - Турция имеет свои обязательства как страна-член НАТО, свои двусторонние отношения. Нам тоже об этом известно. Но одновременно нас с Турцией объединяют все-таки весьма и весьма партнерские отношения, которые основываются на взаимной выгоде, взаимном понимании, уважении и взаимной готовности обсуждать самые нелегкие проблемы».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите НАТО в Мадриде, Испания, 29 июня 2022 года. Фото: AP Photo/Bernat Armangue

Песков напомнил, что Анкара поставляет Киеву беспилотники «Байрактар» и боеприпасы к ним.

Ранее о расширении линейки поставляемых Киеву вооружений заявил и Вашингтон, и Париж, и Берлин. Украина ждет так называемые «легкие» танки и ЗРК Patriot. Союзники по НАТО в настоящее время активно обсуждают возможность поставок ВСУ тяжелых танков Leopard и Abrams. После этих новостей политологи стали обращать внимание на изменение риторики путинских силовиков о причинах войны в Украине.