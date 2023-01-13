Владимир Липаев, чрезвычайный и полномочный посол России в Эстонии, впервые прокомментировал решение МИД нашей республики урезать количество дипломатов Москвы.
«Подрыв наших отношений». Посольство РФ в Эстонии не знает, что ответить Рейнсалу
Глава дипломатической миссии РФ в Таллинне, спустя двое суток после решения МИД Эстонии добиться паритета в количестве дипломатов в обеих столицах, сделал заявление.
«Это очевидно враждебное решение, которое направлено на подрыв наших отношений», - сказал в пятницу 13 декабря Липаев в прямом эфире российского общенационального пропагандистского телеканала «Россия 24».
В среду, 11 января, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу («Отечество») сообщил, что Таллинн принял решение сократить количество дипломатов РФ с 17-ти до 8-ми человек, чтобы добиться паритета, т.к. в Москве в настоящее время работают 8 дипломатов Эстонии.
Глава эстонского внешнеполитического ведомства уточнял в комментарии для Postimees, что принципиальное решение достигнуть паритета в количестве дипломатов было принято еще летом 2022 года, и оно напрямую связано с продолжающейся агрессивной войной России против Украины.
«После вскрытых прошлой весной преступлений против человечности в Буче и Ирпене Эстония в знак протеста закрыла консульства [России] в Нарве и Тарту в качестве дипломатического ответа. В свою очередь, Россия ответила на это симметричным шагом, объявив о приостановке деятельности консульств в Санкт-Петербурге и Пскове», – напомнил предыдущие решения по дипломатическому представительству РФ в Эстонии Урмас Рейнсалу.
Российский посол Липаев, комментируя сегодня необходимость вернуть в Москву большую часть дипломатов, которые сейчас остаются в Эстонии, выразил уверенность, что цель Таллинна - создать как можно больше трудностей для функционирования российского посольства. Липаев уверен, что объем функций, которые выполняют посольство России в Таллине и посольство Эстонии в Москве, несопоставим. Как посольство РФ отреагирует на предписание вернуть сразу 9 дипломатов домой, Липаев в данный момент не знает.
«Пока еще мы персонально не определились, здесь очень много факторов, в том числе гуманитарного характера», - сказал посол РФ в Эстонии в комментарии российским СМИ.
Выслать 9 дипломатов посольство должно до 1 февраля 2023 года, сказано в комментариях МИД Эстонии. Владимир Липаев стал послом РФ в Эстонии в декабре 2021 года.
11 января официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва даст свой «ответ» на «враждебное» решение эстонского правительства. Каким этот ответ может быть, помощница Сергея Лаврова уточнить пока не смогла.
В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии в 2015-2016 года Марина Кальюранд в интервью Rus.Postimees заявила, что даже в случае закрытия Москвой эстонского посольства в российской столице, граждане Эстонии в РФ не останутся без консульской поддержки.
«Даже в том случае, если в Москве не останется ни одного эстонского дипломата, или нашего консульского сотрудника, то там есть другие посольства, представительства Евросоюза. Государства ЕС помогают друг другу. Иногда выдают даже визы от имени друг друга, выдают паспорта и так далее. То есть ситуации, при которой наши граждане в РФ останутся без защиты, я не боюсь», - сказала Кальюранд.
В конце 2022 года Rus.Postimees рассказывал о странной активности подчиненных российского посла Липаева. Читайте наши материалы «Невинный треп или вербовка? Российский дипломат выманивал данные у гражданина Эстонии», и «Вышлет ли Эстония предполагаемого российского разведчика?».