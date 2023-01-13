«Подрыв наших отношений». Посольство РФ в Эстонии не знает, что ответить Рейнсалу

«Пока еще мы персонально не определились, здесь очень много факторов, в том числе гуманитарного характера», - сказал посол РФ в Эстонии в комментарии российским СМИ.

Выслать 9 дипломатов посольство должно до 1 февраля 2023 года, сказано в комментариях МИД Эстонии. Владимир Липаев стал послом РФ в Эстонии в декабре 2021 года.

11 января официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва даст свой «ответ» на «враждебное» решение эстонского правительства. Каким этот ответ может быть, помощница Сергея Лаврова уточнить пока не смогла.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Russian Foreign Ministry Press Service

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии в 2015-2016 года Марина Кальюранд в интервью Rus.Postimees заявила, что даже в случае закрытия Москвой эстонского посольства в российской столице, граждане Эстонии в РФ не останутся без консульской поддержки.