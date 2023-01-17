По состоянию на 15 января, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 53 457 человек, а уровень зарегистрированной безработицы вырос с 8,2% до 8,3%.
Безработица продолжает расти: хуже всего обстановка в Ида-Вирумаа
Безработица продолжает расти: хуже всего обстановка в Ида-Вирумаа
Среди уездов лидером по этому показателю остается Ида-Вирумаа, где безработица выросла с 11,8% до 11,9%, а общее число нетрудоустроенных лиц составляло 7112 человек, а самый низкий уровень безработицы по-прежнему на Хийумаа – 3,6%, пишет ERR.
На показатели безработицы влияют и получающие международную защиту беженцы. Из них в качестве безработных зарегистрировались 6243 человека, в том числе 229 – за прошлую неделю. 7947 беженцев сумели найти в Эстонии работу.
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