«Новости в 7» за 6 февраля: 50 недель войны, новая гимназия в Раквере, группа для особенных детей и фестиваль Koolitants

Сегодня в выпуске:

- Пятидесятая неделя войны в Украине: подробности о событиях на фронте и в тылу — в нашем сюжете.

- Короткие новости: про важное напоминание Департамента полиции и погранохраны, запрете на поставки нефтепродуктов а ЕС и бесплатной вакцинации от гриппа.

- В Раквере открыли новое здание государственной гимназии. Как проходило стрительство и что думают о новом храме знаний учителя и ученики — в репортаже нашего корреспондента в регионе.

- Центр социальной реабилитации «Надежда на счастье» открыл для детей с особенностями развития коммуникативную группу. Наша съёмочная группа посетила занятия.

- Мировые новости: про землетрясение в Турции, снегопаде в Афинах и сбитом китайском аэростате.

- На днях в стенах Центра русской культуры прошёл один из этапов фестиваля Koolitants. Наша корреспондент узнавала, как юные участники готовились к конкурсу и как болельщики могут помочь своим фаворитам занять более выскоие места.