Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 6 февраля: 50 недель войны, новая гимназия в Раквере, группа для особенных детей и фестиваль Koolitants
Сегодня в выпуске:
- Пятидесятая неделя войны в Украине: подробности о событиях на фронте и в тылу — в нашем сюжете.
- Короткие новости: про важное напоминание Департамента полиции и погранохраны, запрете на поставки нефтепродуктов а ЕС и бесплатной вакцинации от гриппа.
- В Раквере открыли новое здание государственной гимназии. Как проходило стрительство и что думают о новом храме знаний учителя и ученики — в репортаже нашего корреспондента в регионе.
- Центр социальной реабилитации «Надежда на счастье» открыл для детей с особенностями развития коммуникативную группу. Наша съёмочная группа посетила занятия.
- Мировые новости: про землетрясение в Турции, снегопаде в Афинах и сбитом китайском аэростате.
- На днях в стенах Центра русской культуры прошёл один из этапов фестиваля Koolitants. Наша корреспондент узнавала, как юные участники готовились к конкурсу и как болельщики могут помочь своим фаворитам занять более выскоие места.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 6 февраля.