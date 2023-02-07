В связи с переходом на технологию открытого банкинга изменилась система, как банки Эстонии проверяют доходы и расходы заемщиков. Эксперты объясняют, как изменилась система и что в большей мере учитывается при оценке кредитоспособности.
Эксперты: как и зачем банки проверяют доходы и расходы соискателей кредитов
«Банки обязаны перед выдачей кредита оценивать кредитоспособность потребителя, чтобы быть уверенными, сможет он выплатить взятый кредит или нет. До сих пор потребитель должен был сам подавать выписку со счета за последние шесть месяцев, но в связи с переходом на технологию открытого банкинга появилась возможность дать согласие банку на автоматический запрос выписки со счета. Это делает общение с финансовым учреждением более быстрым, удобным и безопасным», – сказала Неле Роосталу, руководитель отдела управления продуктами Inbank.
Система открытого банкинга – это инициатива Европейского союза, которая была реализована вместе с новыми правилами платежных услуг. Цель – создать лучшую конкуренцию между банками с помощью более простых банковских услуг. Благодаря этому платежные услуги с помощью правил открытого банкинга могут предлагать также компании финансовых технологий, если у них есть соответствующая лицензия на деятельность.
При этом была также создана возможность, с помощью которой человек может просматривать в интернет-банке или мобильном банке одного банка остаток средств на своих счетах в других финансовых учреждениях. Это называется услугой по информации о счете. Также новый сервис инициирования платежей позволяет осуществлять платежи из одного интернет-банка со счетов в других банках, если клиент заранее дал на это разрешение.
«Сегодня понятно, что помимо самого клиента, банк с помощью открытия информации о счете также может оценить его кредитоспособность, поскольку с разрешения клиента он может получить доступ к информации о его счете в других банках и финансовых учреждениях. Человек сам может получить представление о своем финансовом положении, зайдя в один банк, даже если у него могут быть счета и в других банках, а также он может дать разрешение банку на проверку этой информации, когда он подает ходатайство о кредите», – сказал Энн Рийсалу, советник Союза банков Эстонии.
Отсутствуют государственные реестры для оценки доходов и обязательств
Руководитель отдела управления продуктами Inbank сообщила, что в Эстонии нет единого общегосударственного реестра доходов и обязательств населения, поэтому финансовые учреждения должны запрашивать у клиента подтверждение доходов и расходов.
«Клиенты обычно имеют несколько банковских или кредитных счетов. Отправка выписки со счета с цифровой подписью по электронной почте требует от клиента выполнения определенных действий: войти в свой банк, загрузить выписку со счета за нужный период в правильной форме и необходимом формате. В некоторых банках выписку со счета необходимо заказывать, а это сопровождается периодом ожидания или даже дополнительными платами. Однако с помощью услуги открытого банкинга по предоставлению информации о счёте вы можете предоставить автоматический доступ», – пояснила Роосталу.
Она добавила, что это самый безопасный способ предоставить информацию о выписке по счету кредитодателю, и происходит это так же, как, например, при совершении платежа с помощью банковской ссылки в интернет-магазине, где платеж должен быть подтвержден через свой банк.
«Здесь важно подчеркнуть, что кредитодатель не может использовать полученные данные для иных целей, кроме тех, на которые клиент дал согласие. Также кредитодатель не может просматривать данные счета клиента вечно, а только в течение оговорённого периода времени», – пояснила руководитель отдела управления продуктами Inbank.
Какие доходы и расходы проверяются чаще всего?
Существует ряд мифов о том, что, например, когда вы идете в казино или винный магазин, вам следует избегать оплаты банковской картой, потому что потом труднее получить жилищный кредит.
«Чтобы это было правдой, необходимо видеть большие объемы сделок с игорными компаниями. Покупка одного лотерейного билета каждую неделю, безусловно, не проблема. В первую очередь мы оцениваем рискованное поведение потребителя и есть ли риск того, что он захочет взять кредит, чтобы расплатиться, например, с долгами казино или ранее взятыми быстрыми кредитами», – пояснила Роосталу, руководитель отдела продукции Inbank. Она подчеркнула, что целью анализа доходов и расходов банковского счета является обеспечение ответственной выдачи кредитов и предотвращение проблем с платежами.
На банковском счете в первую очередь смотрят доходы человека: зарплату, дивиденды, компенсации, доходы от аренды. «Получение алиментов обычно считается дополнительным доходом, если поступления носят регулярный характер. Некоторые банки могут их учитывать только в том случае, если они являются так называемыми официальными или выплачиваются по решению суда», – добавила Роосталу. В случае с доходами также отслеживается, был ли доход регулярным в последние месяцы или что-то указывает, например, на потерю работы.
Также считаются все финансовые обязательства, т. е. ежемесячные платежи по уже взятым кредитам, аренде, рассрочкам и т. д. «Однако регулярные фиксированные выплаты на накопительный счет или в созданный для детей инвестиционный фонд не учитываются в финансовых обязательствах. Это, скорее, позитивные шаги, когда делаются регулярные сбережения – это также показывает, что с финансами клиента все в порядке», – сказала Роосталу.
Для получения кредита доходы должны покрывать все платежи по кредиту и все расходы
Руководитель отдела управления продуктами Inbank отметила, что для банка безопаснее всего выдать кредит человеку, который до сих пор корректно выполнял свои финансовые обязательства. «Важно, чтобы после выплаты кредита у человека оставалось достаточно денег на необходимые для жизни расходы. Поэтому кредиты выдаются в размере только определенного процента от доходов», – подчеркнула Роосталу.
Как правило, доходы должны быть выше установленного банком минимального уровня и должны поступать регулярно. Доходы также должны покрывать минимальные необходимые расходы на проживание. «Если уже сегодня счет в минусе в конце каждого месяца, начать ежемесячно платить по кредиту очень сложно. Финансовые обязательства, которые необходимо оплатить сегодня, не должны превышать доходы и расходы на проживание, и должны оставаться свободные финансовые средства для нового платежа по кредиту», – сказала Неле Роосталу.