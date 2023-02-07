Эксперты: как и зачем банки проверяют доходы и расходы соискателей кредитов

«Банки обязаны перед выдачей кредита оценивать кредитоспособность потребителя, чтобы быть уверенными, сможет он выплатить взятый кредит или нет. До сих пор потребитель должен был сам подавать выписку со счета за последние шесть месяцев, но в связи с переходом на технологию открытого банкинга появилась возможность дать согласие банку на автоматический запрос выписки со счета. Это делает общение с финансовым учреждением более быстрым, удобным и безопасным», – сказала Неле Роосталу, руководитель отдела управления продуктами Inbank.

Система открытого банкинга – это инициатива Европейского союза, которая была реализована вместе с новыми правилами платежных услуг. Цель – создать лучшую конкуренцию между банками с помощью более простых банковских услуг. Благодаря этому платежные услуги с помощью правил открытого банкинга могут предлагать также компании финансовых технологий, если у них есть соответствующая лицензия на деятельность.

При этом была также создана возможность, с помощью которой человек может просматривать в интернет-банке или мобильном банке одного банка остаток средств на своих счетах в других финансовых учреждениях. Это называется услугой по информации о счете. Также новый сервис инициирования платежей позволяет осуществлять платежи из одного интернет-банка со счетов в других банках, если клиент заранее дал на это разрешение.