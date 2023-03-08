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Министр Хартман: cоцдемы – за повышение зарплат и развитие регионов; Ида-Вирумаа не выражал лояльность РФ

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Министр Хартман: cоцдемы – за повышение зарплат и развитие регионов; Ида-Вирумаа не выражал лояльность РФ
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  • Неграждане без права голоса – не цель СДПЭ и «Ээсти 200»
  • Отключение российских каналов не помогло
  • Налоговая реформа неизбежна

Сегодня начались консультации о формировании нового правительства во главе с Партией реформ. Чем не поступятся на переговорах социал-демократы, приглашенные в коалицию третьим партнером?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире участник переговоров от Социал-демократической партии, министр культуры Пирет Хартман.

Выдержки из беседы:

– Мэр Нарвы, социал-демократ Катри Райк отметила, что результаты выборов в Ида-Вирумаа – это тревожный сигнал. Согласны ли вы с этим?

– Разумеется. До того как возглавить Министерство культуры, я шесть лет проработала в нем вице-канцлером и хорошо представляла себе, насколько сложна ситуация в Ида-Вирумаа. Предстоит еще очень многое сделать, чтобы жизнь в регионе изменилась к лучшему. Для меня стало большим сюрпризом, что Айво Петерсон собрал такой урожай голосов. Казалось очевидным, что поддержка Михаила Стальнухина будет большой, но не верилось, что и Петерсон получит так много голосов. Хотя, конечно, уже перед выборами было понятно, сколько проблем и вызовов стоит перед регионом, там предстоит еще очень многое сделать.

– По вашей оценке, жители Ида-Вирумаа сделали нелояльный выбор?

– Не знаю, нелояльный ли это выбор. Очевидно, что они выражали протест. Вероятно, люди хотели обратить внимание на то, что Ида-Вирумаа должен стать приоритетом для правительства: с жителями региона надо сотрудничать, их надо их слышать. Думаю, что они выражали именно это, а не лояльность к России.

– Что дальше? Последуют ли репрессии? Лишат ли неграждан права голоса?

– Знаете, правительство вспоминает об Ида-Вирумаа только тогда, когда возникают проблемы. Когда пришлось убирать танк, правительство сразу же оказалось в регионе и заговорило о том, что надо менять ситуацию. А когда нет проблем, никто ничего не делает. Надеюсь, что мы четко определим на коалиционных переговорах, что правительство намерено предпринять в Ида-Вирумаа, какой будет стратегия действий в долгосрочной перспективе, сколько денег пойдет на поддержку региона. Так, как было прежде, больше не будет.

– Как социал-демократы будут отстаивать интересы региона в правительстве?

– В приоритете – реформа образования. Одно дело – принять решение о проведении реформы, другое дело – ее осуществить. Перед нами стоит множество вызовов. Нужно больше учителей, курсов эстонского языка и т.д.

Большой вопрос – единое информационное пространство. Мы видим, что жители Ласнамяэ и Ида-Вирумаа получают информацию из других каналов.

– Отключение российских каналов не помогло?

– Не помогло. Люди нашли другие возможности, обеспечивающие доступ к этим каналам. Мы же, со своей стороны, будем и дальше поддерживать ERR (телеканал ETV+), Postimees и Delfi, чтобы они могли делать качественный контент. И важно присутствие политиков в Ида-Вирумаа, чтобы чувствовать настроения в регионе. Жителей Северо-востока нужно слышать, а не только указывать им, как нужно жить.

– Нужен ли Ида-Вирумаа отдельный министр или прямое госуправление?

– Во время предвыборной кампании меня многие в шутку называли министром Ида-Вирумаа. Думаю, что абсолютно все министры должны заниматься проблемами региона, отдельного портфеля не нужно. Зато необходимы спецпрограммы для Ида-Вирумаа, которые позволят региону развиваться.

– Какую позицию займут социал-демократы, когда в новой коалиции выйдет на повестку дня вопрос лишения неграждан права голоса?

– Думаю, что предстоит серьезная дискуссия по этому вопросу. В программе СДПЭ указано, что мы против того, чтобы менять действующее положение дел. Теперь предстоит обсуждение с другими партнерами. Насколько мне известно, партия «Ээсти 200» тоже не ставила своей целью лишение неграждан права голоса. Известно, что реформисты не хотят оставлять негражданам эту возможность, и одна из причин – следующие местные выборы: реформисты хотят победить в Таллинне. На данный момент позиции всех партнеров по коалиции в этом вопросе известны, решение будет приниматься командой.

– То есть социал-демократы могут пойти на компромисс?

– Посмотрим. Тут ведь вопрос в том, что мы хотим этим изменить? Неграждане так или иначе останутся жить в Эстонии. Если мы лишим их возможности выразить свое мнение на местных выборах, улучшится ли их отношение к Эстонии? Важнее добиться того, чтобы они чувствовали себя здесь хорошо и поддерживали государство.

Подчеркну, что за Петерсона и Стальнухина проголосовали те, у кого есть эстонский паспорт. Их как раз и не коснется лишение права голоса.

– Существуют ли красные линии, через которые социал-демократы не готовы перешагнуть?

– У нас нет красных линий, но есть желание внести свой вклад в коалиционное соглашение. Реформисты будут много говорить о безопасности, социал-демократы – о том, как людям живется в Эстонии, о повышении зарплат и региональном развитии.

– Готовы ли вы к компромиссам по налоговой политике? Известно, что Партия реформ против налога на богатых, настаивает на отмене порога в 1200 евро, единой налоговой ставке в 20% и безналоговом минимуме в 700 евро. Позиция социал-демократов в этом вопросе – почти противоположная…

– Нас объединяет то, что обе партии хотят изменить налоговую систему. Предстоит провести серьезный анализ. На данный момент люди с менее высокими доходами платят столько же налогов, сколько и состоятельные граждане. Думаю, что это несправедливо. Когда мы откроем на переговорах налоговую главу, будем смотреть, в чем возможны компромиссы, а в чем – нет.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: что потребуют социал-демократы на коалиционных переговорах? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo
Студия Postimees: что потребуют социал-демократы на коалиционных переговорах? Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo Фото: Tairo Lutter

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Hugo 

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