Советник Ельцина о 23 годах президентства Путина: «Крест на нем я поставил уже тогда»

- То есть вера в некое замирение – это слишком наивно?



- Дело не в замирении, а в окончании войны. Это не тождественные понятия. Пересекающиеся, но не тождественные. Дело в кропотливой серьезной работе после окончания войны по изменению мироустройства.

- По вашим ощущениям - эта война надолго?

- По ощущением – в пределах текущего года.

- Дай-то бог.

- Дай-то бог.



Президент Украины Владимир Зеленский посещает пострадавший от российского ракетного удара район Запорожья, Украина, понедельник, 27 марта 2023 года. Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

- Для многих на Западе Россия уже политически неизлечима, так как те, кто верит в ек демократическое преобразование и был готов им заниматься, либо уехали, либо в тюрьмах, либо убиты. Что можно на это ответить?

- Я напомню, что многие связанные с демократическими преобразованиями, как в Веймарской республике, так и после краха фашизма, тоже уезжали. А потом возвращались. Именно они реализовывали существенную часть Плана Маршалла, которая состояла в том, что надо учить немцев демократии. И до сих пор эта программа работает на бюджетные деньги. Но работает руками немецких общественных организаций. Я не считаю происходящее преддверием летального исхода.

- А разве то, что сделано Путиным с Конституцией России, можно исправить без принятия новой Конституции? Вы же были соавтором основного закона России в 1993 году.