Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу не исключает, что Эстония может закупить столь нужные Киеву истребители F-16. От передачи такого вида оружия Украине отказывается даже Польша.
Эстония может закупить самолеты F-16 для Украины, заявил Рейнсалу
После переговоров на урвоне глав МИД в штаб-квартире ООН глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллинн не исключает возможности закупки истребителей F-16 и отправки их в Украину.
«Я думаю, что это очень разумно», - цитирует главу дипломатии Эстонии издание The Kyiv Independent.
Урмас Рейнсалу уточнил в интервью, что в настоящее время ведутся споры о возможной передаче Украине ракет большей дальности и истребителей F-16. Глава МИД Эстонии уверен, что опасаться эскалации - «неправильная перспектива», тем более что Россия использует «все виды обычных вооружений» без каких-либо оговорок, в своих попытках добиться желаемого в этой войне.
The Kyiv Independent уточняет, что даже ключевой союзник Украины Польша заявила, что передача F-16 ВСУ не рассматривается. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сказал изданию, что возможная передача этих самолетов «сейчас не обсуждается».
После этих слова Рейнсалу и сделал свое громкое заявление по F-16, заявив, что отсутствие у Эстонии таких истребителей, танков и ракет большей дальности «прискорбно», а Таллинн бы гордился возможностью передать эту технику Киеву, будь она в наличии.
Рейнсалу в очередной раз отметил, что суммарная военная помощь Таллинна Киеву превышает 1% ВВП Эстонии, что пропорционально сущестуенно больше, чем помощь любой другой страны. В конце марта был утвержден предложенный Эстонией план поставки Украине одного миллиона патронов в течение следующих 12 месяцев.
9 марта в Вашингтоне уточняли, что пока не планируют готовить украинских летчиков к управлению F-16. Лидер США Байден отмечал, что поставка американских истребителей Киеву «сейчас не является приоритетом». В то же время 4 марта телеканал NBC сообщал о прибытии в США двух украинских летчиков для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе F-16.
The Kyiv Independent напоминает, что Эстония была и остается одним из главных лоббистов военной помощи Киеву со стороны стран НАТО. В начале года Таллинн вместе с другими столицами стран Балтии призывал Берлин поставить ВСУ тяжелые танки, что затем и произошло.
В конце марта профильное американское издание Politico со ссылкой на диалоге сразу с несколькими дипломатами сообщило, что Таллинн благодаря своей активной военной поддержке Украины вынуждает союзников заниматься перевооружением Эстонии.
Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Минобороны Эстонии заявило о лживости утверждений Politico. Евродепутат Яна Тоом считает, что утверждения авторов громкой публикации не были лживыми. Ситуацию анализировала редакция Postimees сразу в нескольких материалах.
Развязанная Владимиром Путиным война России с Украиной продолжается уже 411 дней.