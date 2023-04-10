Эстония может закупить самолеты F-16 для Украины, заявил Рейнсалу

После переговоров на урвоне глав МИД в штаб-квартире ООН глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллинн не исключает возможности закупки истребителей F-16 и отправки их в Украину.

«Я думаю, что это очень разумно», - цитирует главу дипломатии Эстонии издание The Kyiv Independent.

Урмас Рейнсалу уточнил в интервью, что в настоящее время ведутся споры о возможной передаче Украине ракет большей дальности и истребителей F-16. Глава МИД Эстонии уверен, что опасаться эскалации - «неправильная перспектива», тем более что Россия использует «все виды обычных вооружений» без каких-либо оговорок, в своих попытках добиться желаемого в этой войне.

The Kyiv Independent уточняет, что даже ключевой союзник Украины Польша заявила, что передача F-16 ВСУ не рассматривается. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сказал изданию, что возможная передача этих самолетов «сейчас не обсуждается».

После этих слова Рейнсалу и сделал свое громкое заявление по F-16, заявив, что отсутствие у Эстонии таких истребителей, танков и ракет большей дальности «прискорбно», а Таллинн бы гордился возможностью передать эту технику Киеву, будь она в наличии.



Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, встреча министров иностранных дел Бухарестской девятки (B9) в Лодзь, Польша, 30 марта 2023 года. Фото: WOJTEK RADWANSKI / AFP