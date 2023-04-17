Латвия запретила въезд в страну причастным к преследованию Владимира Кара-Мурзы

Приговор Кара-Мурзе, который вместе с другим лидером российской оппозиции Борисом Немцовым в свое время добился запуска механизма персональных санкций для российских чиновников и силовиков за политические репрессии, сегодня прокомментировал и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

«Эстония по-прежнему настаивает на том, что Евросоюз должен ввести санкции против всех, кто причастен к заключению Кара-Мурзы, - заявил Рейнсалу в понедельник, добавив, что Россия должна быть политически изолирована и привлечена к ответственности за свои преступления, а новый пакет санкций должен быть введен незамедлительно. - Мы должны и впредь выступать за безоговорочное и немедленное освобождение всех политзаключенных в России и привлечение к ответственности организаторов репрессий».





О необходимости защиты российских политзаключенных накануне приговора заявлял и бывший глава МИД Эстонии, евродепутат Урмас Паэт, который насчитал из около 500. Однако по данным правозащитников из старейшей правозащитнйо российской организации «Мемориал», в настоящее время в списках политзаключенных более 1000 имен.

Шокирующий своей жестокостью приговор вынесенный Кара-Мурзе, прокомментировал в том числе Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

«Приговор стал еще одним ударом по правопорядку и гражданскому пространству в Российской Федерации. Кара-Мурзу судили по обвинениям, которые связаны с законным осуществлением его права на свободу мнений, их свободное выражение, включая публичную критику вооруженного нападения Российской Федерации на Украину. Никто не должен быть лишен свободы за осуществление своих прав человека, и я призываю российские власти немедленно его освободить», - сказано в заявлении Тюрка на сайте УВКПЧ ООН.

В конце 2022 года Rus.Postimees подробно говорил о деле Кара-Мурзы с его супругой Евгенией Кара-Мурза, которая приезжала в Таллинн за наградой, которой МИД Эстонии удостоил осужденного оппозиционера.