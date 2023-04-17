Латвия запретила въезд в страну причастным к преследованию Владимира Кара-Мурзы

Власти Латвии ввели запрет на въезд в страну десяти гражданам РФ, причастным к делу оппозиционера Владимира Кара-Мурзы. Ранее в понедельник Мосгорсуд приговорил политика к 25 годам лишения свободы. С заявлением по этому приговору выступили и в ООН.
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что Рига ввела запрет на въезд в страну сразу десяти россиянам, причастным к преследованию политика Владимира Кара-Мурзы. Заявление в Twitter главы внешнеполитического ведомства балтийской республики появилось после того, как Мосгорсуд приговорил российского оппозиционера к 25 годам лишения свободы.
«Я осуждаю несправедливый и суровый приговор известному российскому оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе, вынесенный сегодня российским судом. Я принял решение наложить запрет на въезд в страну 10 россиянам, которые являются соучастниками этого фиктивного дела. Я также призываю ЕС ввести санкции», - заявил Эдгарс Ринкевичс.
I condemn unjust and harsh sentence against prominent Russian opposition politician @vkaramurza handed down by the Russian court today.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 17, 2023
I have decided to impose travel ban ob 10 Russian individuals who are complicit in this sham case. I call on EU to impose sanctions as well
О ком конкретно идет речь, Ринкевичс не уточнил.
За полтора месяца до вынесения приговора 3 марта 2023 года власти США включили в санкционные списке шесть физлиц РФ, которые причастны к незаконному преследованию Кара-Мурзы. Госдеп ввел персональные санкции в отношении следователя Следственного комитета РФ, который возбудил дело против оппозиционера, судьи, которая санкционировала арест политика и эксперта, чьи показания легли в основу решения об аресте. Имена опубликованы на сайте Госдепартамента США.
Приговор Кара-Мурзе, который вместе с другим лидером российской оппозиции Борисом Немцовым в свое время добился запуска механизма персональных санкций для российских чиновников и силовиков за политические репрессии, сегодня прокомментировал и глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
«Эстония по-прежнему настаивает на том, что Евросоюз должен ввести санкции против всех, кто причастен к заключению Кара-Мурзы, - заявил Рейнсалу в понедельник, добавив, что Россия должна быть политически изолирована и привлечена к ответственности за свои преступления, а новый пакет санкций должен быть введен незамедлительно. - Мы должны и впредь выступать за безоговорочное и немедленное освобождение всех политзаключенных в России и привлечение к ответственности организаторов репрессий».
О необходимости защиты российских политзаключенных накануне приговора заявлял и бывший глава МИД Эстонии, евродепутат Урмас Паэт, который насчитал из около 500. Однако по данным правозащитников из старейшей правозащитнйо российской организации «Мемориал», в настоящее время в списках политзаключенных более 1000 имен.
Шокирующий своей жестокостью приговор вынесенный Кара-Мурзе, прокомментировал в том числе Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
«Приговор стал еще одним ударом по правопорядку и гражданскому пространству в Российской Федерации. Кара-Мурзу судили по обвинениям, которые связаны с законным осуществлением его права на свободу мнений, их свободное выражение, включая публичную критику вооруженного нападения Российской Федерации на Украину. Никто не должен быть лишен свободы за осуществление своих прав человека, и я призываю российские власти немедленно его освободить», - сказано в заявлении Тюрка на сайте УВКПЧ ООН.
В конце 2022 года Rus.Postimees подробно говорил о деле Кара-Мурзы с его супругой Евгенией Кара-Мурза, которая приезжала в Таллинн за наградой, которой МИД Эстонии удостоил осужденного оппозиционера.
В 2015 и 2017 году Владимира-Кара-Мурзу дважды пытались убить через отравления, аналогичные тому, которое пережил Алексей Навальный. Во время суда адвокаты Кара-Мурзы сообщали о серьезных проблемах со здоровьем их подзащитного, которые вызваны именно этими покушениями. За год проведенный в тюрьме оппозиционер потерял 22 килограмма веса.