Спасать было нечего: автомобиль загорелся прямо во время езды

19 апреля в 18:17 в Центр тревоги поступило сообщение о горящем автомобиле в селе Киллинге волости Валга.

Спасатели потушили огонь и отчистили дорогу от грязи, но автомобиль сгорел до тла и восстановлению не подлежит.

Огонь повредил асфальт на месте происшествия и стоящий у дороги светоотражающий столб, о чем также сообщили в Департамент транспорта.