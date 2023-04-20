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Спасать было нечего: автомобиль загорелся прямо во время езды

rus.postimees.ee
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Сгоревший автомобиль.
Сгоревший автомобиль. Фото: Lõuna päästekeskus

В среду в волости Валга сгорел автомобиль.

19 апреля в 18:17 в Центр тревоги поступило сообщение о горящем автомобиле в селе Киллинге волости Валга.

Спасатели потушили огонь и отчистили дорогу от грязи, но автомобиль сгорел до тла и восстановлению не подлежит.

Огонь повредил асфальт на месте происшествия и стоящий у дороги светоотражающий столб, о чем также сообщили в Департамент транспорта.

Выяснилось, что автомобиль загорелся во время движения, к счастью, человек выбрался из машины целым и невредимым.

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