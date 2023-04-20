Спасать было нечего: автомобиль загорелся прямо во время езды

В среду в волости Валга сгорел автомобиль.
19 апреля в 18:17 в Центр тревоги поступило сообщение о горящем автомобиле в селе Киллинге волости Валга.
Спасатели потушили огонь и отчистили дорогу от грязи, но автомобиль сгорел до тла и восстановлению не подлежит.
Огонь повредил асфальт на месте происшествия и стоящий у дороги светоотражающий столб, о чем также сообщили в Департамент транспорта.
Выяснилось, что автомобиль загорелся во время движения, к счастью, человек выбрался из машины целым и невредимым.