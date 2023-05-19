Симоньян сообщила о посылке со следами взрывчатки, но внутри был фаллоимитатор

Одна из любимых пропагандисток Путина - Маргарита Симоньян - сообщила о получении опасной посылки от неизвестных. Но вместо взрывчатки главный редактор RT нашла в бандероли «миниатюрный вибратор», утверждая, что она не знает, для чего он нужен.
Маргарита Симоньян получила подарок, в котором она, как главный редактор одного из ведущих пропагандистских телеканалов Кремля, в первом приближении разглядела угрозу своей безопасности.
«На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила). Полиция разбирается», - написала Симоньян в своем Telegram-канале в 13:30 в пятницу, 19 мая.
Пропагандистке потребовалось 600 секунд, чтобы разобраться, что содержимое посылки не несет тех рисков, которые связаны со взрывчаткой. Уже через десять минут после «сенсации», отсылающей к истории другого пропагандиста, Владлена Татарского, Симоньян выложила фотографию с небольшим фаллоимитатором. Главред RT при этом утверждала, что она не знает, как ее подарок можно использовать.
«Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось. Зато оказалось вот что. Говорят, это некая "вибропуля" для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то», - поспорила с реальностью главный редактор RT.
Развивать мысль о принципиальных различиях между вибратором и пеналом, где в первом случае само изделие требует помещения в нечто более крупное, а во втором нечто маленькое должно оказаться внутри, Маргарита Симоньян не стала. Тем не менее, свои откровения она завершила репликой о том, что ее жизнь «становится все увлекательнее».
На сайтах по продаже подобных устройств по использованию вибропули, которая была подарена Симоньян, есть вполне понятные подсказки.
«Вибропуля представляет собой миниатюрный вибратор, поэтому не следует ожидать, что он будет какой-то невероятной формы или большого размера. Эта модная игрушка очень комфортна в использовании, а потому пользуется спросом у дам разного возраста. Женщины, которые испытывают преимущественно клиторальный оргазм, должны отдавать предпочтения моделям, оснащенным специальными дополнительными насадками для стимуляции соответствующей зоны», - описывают профильные ресурсы варианты исполнения того, что подарили Симоньян.
Вибропули бывают с пультами управления, чтобы их можно было использовать вдвоем. Пульт может быть как дистанционным, так и связанным с девайсом проводком. Судя по фото от главного редактора RT, опции коллективного использования для Симоньян дарители не предусмотрели.
Подарки пропагандистам в России в 2023 году делают далеко не только для их удовольствия. 2 апреля подарок Z-пропагандисту Владлену Татарскому оказался смертельным. На творческой встрече в Санкт-Петербурге автору цитаты «всех убьем, всех накажем» подарили бюст с его головой, внутри которого находилась взрывчатка. Подарок убил Татарского и ранил десятки его единомышленников, в том числе известного в Эстонии пророссийского активиста Сергея Чаулина.
После этого подарки с бюстами получили сразу несколько других Z-пропагандистов в России, но все они оказались невзрывоопасными. Впрочем, взрывы пропагандистов войны в России были и до случая с Татарским, как, например, подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, так и после, как взрыв автомобиля Захара Прилепина. Но в обоих случаях «подарки» не были преподнесены лично в руки.
О подготовке покушения на Маргариту Симоньян ФСБ сообщала ровно год назад. Тогда чекисты утверждали, что злоумышленники планировали ликвидировать не только главреда RT, но также пропагандистов Скабееву и Киселева.