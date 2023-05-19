Симоньян сообщила о посылке со следами взрывчатки, но внутри был фаллоимитатор

Маргарита Симоньян получила подарок, в котором она, как главный редактор одного из ведущих пропагандистских телеканалов Кремля, в первом приближении разглядела угрозу своей безопасности.

«На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила). Полиция разбирается», - написала Симоньян в своем Telegram-канале в 13:30 в пятницу, 19 мая.

Пропагандистке потребовалось 600 секунд, чтобы разобраться, что содержимое посылки не несет тех рисков, которые связаны со взрывчаткой. Уже через десять минут после «сенсации», отсылающей к истории другого пропагандиста, Владлена Татарского, Симоньян выложила фотографию с небольшим фаллоимитатором. Главред RT при этом утверждала, что она не знает, как ее подарок можно использовать.

«Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось. Зато оказалось вот что. Говорят, это некая "вибропуля" для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то», - поспорила с реальностью главный редактор RT.

Маргарита Симоньян 19 мая 2023 года рассказала, что ей подарили вибратор, который она сначала приняла за бомбу, а потом за пенал. Фото: скриншот Telegram

Развивать мысль о принципиальных различиях между вибратором и пеналом, где в первом случае само изделие требует помещения в нечто более крупное, а во втором нечто маленькое должно оказаться внутри, Маргарита Симоньян не стала. Тем не менее, свои откровения она завершила репликой о том, что ее жизнь «становится все увлекательнее».

На сайтах по продаже подобных устройств по использованию вибропули, которая была подарена Симоньян, есть вполне понятные подсказки.