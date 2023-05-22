Безумно благодарен Лукашенко. Экс-главред NEXTA Роман Протасевич помилован

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», - цитирует слова бывшего главреда главного ресурса белорусских протестов 2020 года, Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича белорусское государственное информагентство БелТА.

При этом мужчина поблагодарил лично Александра Лукашенко.

«Прежде всего я безумно благодарен стране и лично президенту за такое решение», - уточнил Протасевич.

Новость о том, что режим Лукашенко больше не имеет претензий уголовного характера к человеку, ради которого Минск скандально и принудительно сажал на своей территории транзитный иностранный самолет, пришла меньше чем через три недели после обвинительного приговора. 3 мая Минский областной суд признал Протасевича виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и назначил ему 8 лет лагерей.

Тогда же судьи Лукашенко приговорили основателя NEXTA Степана Путило заочно к 20-ти годам колонии, а бывшего редактора ресурса Яна Рудика к 19-ти годам колонии.

Протасевич был задержан вместе со своей девушкой россиянкой Софией Сапего 23 мая 2021 года, после принудительной посадки в Минске лайнера на котором они летели из Греции в Вильнюс. Белорусские власти ложно сообщили экипажу о минировании самолета, вынудив совершить посадку. После этого европейские авиаперевозчики исключили Беларусь из стран над которыми возможны полеты.