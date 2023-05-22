Безумно благодарен Лукашенко. Экс-главред NEXTA Роман Протасевич помилован

Бывший белорусский оппозиционер, ради ареста которого Минск принудительно сажал иностранный самолет, помилован после приговора в 8 лет лишения свободы.
«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», - цитирует слова бывшего главреда главного ресурса белорусских протестов 2020 года, Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича белорусское государственное информагентство БелТА.
При этом мужчина поблагодарил лично Александра Лукашенко.
«Прежде всего я безумно благодарен стране и лично президенту за такое решение», - уточнил Протасевич.
Новость о том, что режим Лукашенко больше не имеет претензий уголовного характера к человеку, ради которого Минск скандально и принудительно сажал на своей территории транзитный иностранный самолет, пришла меньше чем через три недели после обвинительного приговора. 3 мая Минский областной суд признал Протасевича виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, актам терроризма, оскорблении президента, распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и назначил ему 8 лет лагерей.
Тогда же судьи Лукашенко приговорили основателя NEXTA Степана Путило заочно к 20-ти годам колонии, а бывшего редактора ресурса Яна Рудика к 19-ти годам колонии.
Протасевич был задержан вместе со своей девушкой россиянкой Софией Сапего 23 мая 2021 года, после принудительной посадки в Минске лайнера на котором они летели из Греции в Вильнюс. Белорусские власти ложно сообщили экипажу о минировании самолета, вынудив совершить посадку. После этого европейские авиаперевозчики исключили Беларусь из стран над которыми возможны полеты.
Практически сразу после ареста власти Беларуси стали рассказывать о том, что Протасевич сотрудничает со следствием. При этом к нему не пускали ни родственников, ни адвокатов. Через несколько дней после ареста по белорусскому ТВ было показано интервью с Протасевичем, где молодой мужчина со следами загримированных побоев на лице раскаивался в попытках помешать Лукашенко остаться у власти в 2020 году и заявлял, что у человека, который занимает пост главы белорусского государства, «стальные яйца». Роман Протасевич по его собственным словам побывал более чем на 100 допросах, дав показания не только по своему делу, но и по десяткам других процессов белорусских силовиков против оппозиционеров и активистов.
В мае 2022 года Протасевич вступил в брак с неназванной девушкой всего через несколько дней после того, как его девушка София Сапего была приговорена к 6 годам лишения свободы. Россиянка была признана виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших.
СМИ сообщали, что Сапега могла быть причастна к администрированию Telegram-канала, который публиковал имена и личные данные силовиков Лукашенко причастных к насилию над участниками протестов 2020 года.
В прошении о помиловании россиянке было отказано дважды. Сначала в 2022 году, а второй раз в 2023 году. В апреле 2023 года стало известно, что генпрокуратура Беларуси удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче ее в Россию для дальнейшего отбывания наказания.
Ранее в Беларуси был осужден нобелевский лауреат, правозащитник Алесь Беляцкий. Председатель белорусского правозащитного центра «Вясна» был приговорен к десяти годам колонии усиленного режима.