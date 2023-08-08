Латвийский пограничник обжаловал увольнение за комментарий «русские не сдаются»

Сотрудник Государственной погранохраны Латвии обжаловал решение суда первой инстанции о его увольнении с работы за комментарий на русском языке «русские не сдаются», сообщает Rus.TVNET со ссылкой на агентство LETA и Резекненский административный районный суд.
Теперь дело предстоит рассмотреть Окружному административному суду.
В решении суда указано, что дисциплинарное наказание было применено к пограничнику за несколько дисциплинарных нарушений.
26 октября 2022 года он со служебной собакой был направлен для наблюдения за работами по демонтажу памятника, а также для контроля на границе и в приграничной зоне.
По данным архива агентства LETA, 26 октября в Балви был демонтирован советский памятник «Партизанам Великой Отечественной войны».
Пограничник, будучи в наряде, фотографировал и снимал видео на мобильный телефон, что не было связано с выполнением задач. Кроме того, он действовал вопреки установленным принципам этики должностных лиц и ценностям госуправления, высказав неоднозначный комментарий на русском языке «русские не сдаются» во время работ по демонтажу прославляющего советский режим памятника, и демонстрировал другим должностным лицам свои фотографии и видео с высказанным комментарием.
Государственная служба погранохраны Латвии обращает внимание на то, что высказывание «русские не сдаются» - не случайно возникшее сочетание использующихся в быту слов, и в этом можно убедиться в публичном пространстве, где это высказывание использует определенная часть общества Латвии, протестуя против различных решений и собираясь на памятные мероприятия.
Фраза «русские не сдаются» является многовековым лозунгом российской армии.
Государственная погранохрана Латвии уволила сотрудника 1 декабря 2022 года. Уволенный пограничник попросил пересмотреть решение, однако 24 января этого года вышестоящее должностное лицо оставило решение без изменений. После этого уволенный обратился в суд и попросил решение отменить.
На суде уволенный пограничник указал, что снимал работы по демонтажу и, говоря «русские не сдаются», думал только о демонтаже памятной пластины, а не делал это с другой целью или умыслом, и его действия не связаны с поддержкой агрессии России в Украине.
Административный районный суд его просьбу отклонил.