Латвийский пограничник обжаловал увольнение за комментарий «русские не сдаются»

Теперь дело предстоит рассмотреть Окружному административному суду.

В решении суда указано, что дисциплинарное наказание было применено к пограничнику за несколько дисциплинарных нарушений.

26 октября 2022 года он со служебной собакой был направлен для наблюдения за работами по демонтажу памятника, а также для контроля на границе и в приграничной зоне.

По данным архива агентства LETA, 26 октября в Балви был демонтирован советский памятник «Партизанам Великой Отечественной войны».

Пограничник, будучи в наряде, фотографировал и снимал видео на мобильный телефон, что не было связано с выполнением задач. Кроме того, он действовал вопреки установленным принципам этики должностных лиц и ценностям госуправления, высказав неоднозначный комментарий на русском языке «русские не сдаются» во время работ по демонтажу прославляющего советский режим памятника, и демонстрировал другим должностным лицам свои фотографии и видео с высказанным комментарием.

Государственная служба погранохраны Латвии обращает внимание на то, что высказывание «русские не сдаются» - не случайно возникшее сочетание использующихся в быту слов, и в этом можно убедиться в публичном пространстве, где это высказывание использует определенная часть общества Латвии, протестуя против различных решений и собираясь на памятные мероприятия.

Фраза «русские не сдаются» является многовековым лозунгом российской армии.

Государственная погранохрана Латвии уволила сотрудника 1 декабря 2022 года. Уволенный пограничник попросил пересмотреть решение, однако 24 января этого года вышестоящее должностное лицо оставило решение без изменений. После этого уволенный обратился в суд и попросил решение отменить.

На суде уволенный пограничник указал, что снимал работы по демонтажу и, говоря «русские не сдаются», думал только о демонтаже памятной пластины, а не делал это с другой целью или умыслом, и его действия не связаны с поддержкой агрессии России в Украине.