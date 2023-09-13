Захарова ответила Цахкна о конфискации: «В Таллинне могут не сомневаться, что ответные меры будут крайне чувствительными»

«Мы расцениваем и рассматриваем любые попытки изъятия российских активов как вопиющее нарушение всех известных правовых норм, неприкрытое посягательство на суверенную собственность. Если подобные инициативы эстонцев воплотятся во что-то плюс-минус более или менее реальное, а мы рассматриваем это не как "изъятие", а как воровство, то в Таллинне могут не сомневаться: ответные меры будут крайне для них чувствительными и с нашей стороны не заставят себя долго ждать», - заявила Мария Захарова днем 13 сентября.

Ранее в среду глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил Postimees, что на заседании правительства в четверг он поднимет вопрос, что делать с автомобилями с российскими номерами в Эстонии, причем в качестве одного из вариантов рассматривается конфискация, о которой ранее заявили власти Латвии.

«Мы должны обсудить, следует ли отправлять уже находящиеся здесь автомобили с российскими номерами обратно в Россию или же их следует конфисковать», - сказал Цахкна.

Министр иностранных дел Эстонии добавил, что сегодня он созвал видеовстречу министров иностранных дел европейских стран, имеющих границы с Россией, чтобы скоординировать свои действия и прекратить торговлю с Россией.

Тема возможной конфискации российской собственности в Эстонии возникает не в первый раз. О разработке соответствующего законопроекта стало известно еще в начале года.

В начале сентября Маргус Цахкна сообщал, что эстонское правительство в течение двух недель одобрит соответствующий законопроект, после чего он поступит на рассмотрение в Рийгикогу.

«Идея упомянутого законопроекта вписывается в агрессивную антироссийскую линию эстонского правительства, для реализации которой политический истеблишмент Эстонии не брезгает уже ничем, в том числе и обращаться к откровенному воровству и бандитизму», - заявила Мария Захарова в среду 13 сентября.