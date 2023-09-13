Что будет с российскими автомобилями, которые остаются в Эстонии, правительство Каллас решит уже завтра

После введения с 10:00 13 сентября запрета на ввоз в Эстонию из России автомобилей с российскими регистрационными номерами, Rus.Postimees попытался понять, что власти республики намерены предпринять в отношении тех российских автомобилей, которые уже находятся в стране. Вопрос был задан в Налогово-таможенный Департамент, который в 9:56 утра сообщил на своем сайте о введении запрета на въезд российских авто.

- Какие санкции ждут владельцев автомобилей с российскими номерами, уже находящихся в Эстонии?

- Правительство республики обсудит вопрос, связанный с автомобилями с российскими номерами, которые уже находятся в Эстонии в этот четверг.

При этом в Налогово-таможенном департаменте не смогли сообщить о каком количестве автомобилей с российскими номерами, которые находятся в Эстонии, может идти речь. «Налогово-таможенный департамент не собирает такую ​​статистику», - ответили нам в этом подразделении правительства Эстонии.

Аналогичный вопрос мы задали и в Транспортный департамент. Но там тоже не знают, сколько в Эстонии российских автомобилей



«Департамент транспорта не ведет такого учета. У нас нет таких данных. На внутренних границах Шенгена не ведется учет пересечения границы и не учитываются автомобили», - ответили нам.

Стоит отметить, что власти Эстонии не говорят о перспективах конфискации автомобилей с российскими номерами у тех, кто пытается въехать из РФ. В то же время в решении властей Латвии о запрете на въезд российских автомобилей, которое было опубликовано вечером во вторник, есть положение о возможном изъятии автомобилей, если водитель попытается не подчиниться запрету на въезд. О возможности конфискации автомобилей заявляли и власти Германии.