Банковские карты крупного эстонского банка больше не работают в Беларуси

В банке сообщили, что с 25 сентября расплачиваться картами Luminor в Беларуси невозможно из-за постоянно усиливающихся ограничений.

Больше нельзя будет расплачиваться картами в местах торговли и обслуживания этой страны, в интернет-магазинах, а также снимать деньги в банкоматах.