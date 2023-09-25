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Банковские карты крупного эстонского банка больше не работают в Беларуси

BNS
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Кошелек.
Кошелек. Фото: Arvo Meeks

Банк Luminor с понедельника прекратил использование своих платежных карт в Беларуси.

В банке сообщили, что с 25 сентября расплачиваться картами Luminor в Беларуси невозможно из-за постоянно усиливающихся ограничений.

Больше нельзя будет расплачиваться картами в местах торговли и обслуживания этой страны, в интернет-магазинах, а также снимать деньги в банкоматах.

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