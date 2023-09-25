Банковские карты крупного эстонского банка больше не работают в Беларуси

Rus.Postimees.eeЗа рубежомБанковские карты крупного эстонского банка больше не работают в БеларусиBNS25 сентября 2023, 11:01FacebookComments Кошелек. Фото: Arvo MeeksБанк Luminor с понедельника прекратил использование своих платежных карт в Беларуси.В банке сообщили, что с 25 сентября расплачиваться картами Luminor в Беларуси невозможно из-за постоянно усиливающихся ограничений.Больше нельзя будет расплачиваться картами в местах торговли и обслуживания этой страны, в интернет-магазинах, а также снимать деньги в банкоматах.FacebookComments Ключевые слова БеларусьLuminor Pекомендуем