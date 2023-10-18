На первое место в рейтинге популярности партий поднялась EKRE

Согласно последним результатам еженедельного опроса НКО Институт общественных исследований и фирмы исследований Norstat Eesti, EKRE поддерживают 23,4 процента обладающих правом голоса граждан, Партию реформ 21,8 процента, а «Отечество» 17,9 процента.

Если популярность EKRE с конца августа удерживалась в промежутке 23-24 процента, то популярность Партии реформ снижается. За неделю популярность партии премьер-министра упала на 1,2 процентных пункта, а за последние четыре недели — на 4,1 процентных пункта.

Популярность занимающего третье место «Отечества» растет восьмую неделю подряд. За неделю она выросла на 1,2 процентных пункта, а за восемь недель — на 8,1 процентных пункта. Это самая высокая отметка с начала 2019 года, когда фирма Norstat приступила к составлению рейтинга популярности партий.

За первой тройкой следуют Центристская партия (15 процентов), Социал-демократическая партия (10,2 процента) и «Ээсти 200» (6,3 процента). Популярность Центристской партии за последние семь недель упала на 3,6 процентных пункта. За неделю популярность ни одной из следующих за первыми тремя партий существенно не изменилась.