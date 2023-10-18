На первое место в рейтинге популярности партий поднялась EKRE

По данным последнего опроса НКО Институт общественных исследований, уверенно лидировавшая в рейтинге партий после выборов Рийгикогу Партия реформ уступила первое место Консервативной народной партии (EKRE), реформистов также догоняет «Отечество».
Согласно последним результатам еженедельного опроса НКО Институт общественных исследований и фирмы исследований Norstat Eesti, EKRE поддерживают 23,4 процента обладающих правом голоса граждан, Партию реформ 21,8 процента, а «Отечество» 17,9 процента.
Если популярность EKRE с конца августа удерживалась в промежутке 23-24 процента, то популярность Партии реформ снижается. За неделю популярность партии премьер-министра упала на 1,2 процентных пункта, а за последние четыре недели — на 4,1 процентных пункта.
Популярность занимающего третье место «Отечества» растет восьмую неделю подряд. За неделю она выросла на 1,2 процентных пункта, а за восемь недель — на 8,1 процентных пункта. Это самая высокая отметка с начала 2019 года, когда фирма Norstat приступила к составлению рейтинга популярности партий.
За первой тройкой следуют Центристская партия (15 процентов), Социал-демократическая партия (10,2 процента) и «Ээсти 200» (6,3 процента). Популярность Центристской партии за последние семь недель упала на 3,6 процентных пункта. За неделю популярность ни одной из следующих за первыми тремя партий существенно не изменилась.
Всего коалиционные партии поддерживают 38,3 процента респондентов, а оппозиционные — 56,3 процента.