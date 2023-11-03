«Даже если я потеряю все, я буду бороться за тебя». Голоса звезд и их песни в поддержку Украины

В октябре 2023 года был представлен альбом-сборник Heal The Sky (Исцелить небо) с участием самых разных музыкантов нескольких поколений. Эта масштабная работа прошла почти незаметно, несмотря на то, что за ней стоит Борис Гребенщиков, а среди участников настоящие легенды. Rus.Postimees узнал о пластинке совершенно случайно, наткнувшись на сообщение об этом антивоенном высказывании в соцсетях певицы Лизы Джеррард. Участница культовой австралийской группы Dead Can Dance рассказала, что предоставила для альбома свою ранее не издавашуюся композицию «Синяя птица» .

«Heal The Sky - это благотворительный сборник, направленный на помощь детям, пострадавшим от войны в Украине. Он состоит из ранее не издававшихся композиций всемирно известных музыкантов. Стилистическая палитра сборника варьируется от фолк-рока до электроники. Война продолжается. Мы не имеем морального права молчать об этом, не имеем права на усталость от войны, когда людей продолжают бомбить и убивать», - сказано в сообщении на странице Lisa Gerrard.

Rus.Postimees говорил с Лизой Джеррард о развязанной Путиным войне еще год назад, когда Dead Can Dance собирались в Таллинн (концерт был отменен). «Мое сердце разрывается, видя это невежество… Но я не политик. Я лишь стараюсь заботиться о живом. О людях, животных. То, что происходит сейчас, это ужасное неуважение к общему для всех нас путешествию… Хрупкому пути, на котором мы находимся здесь… Смерть невозможно отменить. Но человека можно научить любви и терпимости. Это еще можно разжечь в человеке. Я поддерживаю безусловную любовь. Я не разбираюсь в политике, но стараюсь через свою работу нести красоту в этот мир… Когда я пою сейчас, я знаю, что эта струйка способна стать потоком чувствительности для тех, кто слышит… Это единственное, что я могу предложить… Для себя самой я нахожу убежище в своей работе…» - говорила нам Лиза Джеррард в августе 2022 года.