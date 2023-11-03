Пт, 3.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

«Даже если я потеряю все, я буду бороться за тебя». Голоса звезд и их песни в поддержку Украины

, журналист
Facebook
Comments
Кадр из клипа "Ногу Свело!" с украинской версией песни "Украина", 2023 год.
Кадр из клипа "Ногу Свело!" с украинской версией песни "Украина", 2023 год. Фото: Youtube / Ногу Свело!

Полномасштабной войне России с Украиной уже двадцать месяцев. Все это время музыканты по всему миру пишут песни в поддержку тех, кто не собирается уступать агрессору. Rus.Postimees рассказывает о самых известных и самых незамеченных антивоенных музыкальных высказываниях.

Несмотря на то, что обыватель привыкает ко всему, даже к тому, что в XXI веке в Европе полыхает война, которая несет серьезные угрозы демократиям всего мира, самые разные люди искусства не прекращают петь в поддержку украинцев, их армии и страны, которая смогла доказать свою стойкость в борьбе с многократно превышающим по своим ресурсам врагом.

В 2022 году в этом смысле высказалось множество и мировых музыкальных звезд, и российских звуковых экспериментаторов.

Одними из первых суперстар, которые выступили в поддержку Украины, стали участники легендарной британской группы Pink Floyd, которые собрались для этого в студии впервые почти за 30 лет. Музыканты записали музыку к вокализу Андрея Хлывнюка из группы «Бумбокс». Украинский музыкант, будучи бойцом теробороны, весной 2022 года спел народную песню «Червона калина» рано утром в центре Киева.

Запись была издана на CD и семидюймовых виниловых пластинках, весь сбор от продаж которых вместе с продажами другого мерча Pink Floyd тех же цветов идет в пользу Украины.

Не все легендарные музыканты высказывались в поддержку Украины новыми записями. Пол Маккартни предпочел демонстрировать солидарность на своих концертах с помощью украинского флага. Группа Pet Shop Boys регулярно пишет публикации в поддержку Украины в своих соцсетях и начинает концерты с демонстрации украинского флага на весь экран.

Еще одна легенда британского рока группа The Cure выпустила специальные футболки, все сборы от продажи которых идут на поддержку украинских военных беженцев. В качестве цитаты на этих футболках вынесены строчки одной из самых известных песен Роберта Смита - Lovesong: «Как бы я ни был далеко, я буду любить тебя всегда».

Футболки The Cure в поддержку украинских беженцев, которые продаются на официальном сайте легендарной британской рок-группы. Все средства от продаж идут в управление ООН по делам беженцев.
Футболки The Cure в поддержку украинских беженцев, которые продаются на официальном сайте легендарной британской рок-группы. Все средства от продаж идут в управление ООН по делам беженцев. Фото: thecure.com

Музыкальные релизы в поддержку Украины выходили и в 2023 году. Лидер легендарной трип-хоп группы Massive Attack Роберт Дель Найя после активного краудфандинга в прошлом году, когда он продал сотни своих картин для сбора средств в поддержку Украины, выпустил специальную виниловую пластинку с его ремиксом на песню Святослава Вакарчука из группы «Океан Ельзи» - «Обними».

Пластинка продается на bandcamp-страничке музыканта. Весь сбор идет в пользу фонда, который помогает жертвам войны, гражданским лицам, пострадавшим от конфликта. Фонд был основан Джайлсом Дьюли - фотографом, писателем, активистом и глобальным защитником ООН. Именно его фотографии, сделанные в Украине после начала полномасштабного вторжения, стали оформлением конверта пластинки.

Конверт пластинки с ремксом лидера Massive Attack на песню "Океан Ельзи". Все сборы от продажи релиза идут в поддержку гражданских жертв войны.
Конверт пластинки с ремксом лидера Massive Attack на песню "Океан Ельзи". Все сборы от продажи релиза идут в поддержку гражданских жертв войны. Фото: 3d-robertdelnaja.bandcamp.com

В 2023 году специальную песню в поддержку Украины записала культовая словенская индастриал-группа Laibach. Песня «Двигатель выживания» была написана специально для благотворительного концерта в Киеве, который планировался на начало 2023 года. Но шоу не состоялось под давлением тех, кому не понравились высказывания Laibach о русской культуре, которые прозвучали в том числе в интервью Rus.Postimees.

Плакат к концерту Laibach в Киеве, который был намечен на 31 марта 2023 года, но был отменен.
Плакат к концерту Laibach в Киеве, который был намечен на 31 марта 2023 года, но был отменен. Фото: concert.ua

Тем не менее, Laibach, спустя несколько месяцев, опубликовали сингл The Engine of Survival, где неоднократно повторяют, что будут бороться за Украину, даже если потеряют все.

Даже если солнце упадет, я буду светить тебе
Даже если я потеряю голос, я буду петь для тебя
Даже если пойдет черный дождь, я укрою тебя
Даже если я потеряю все, я буду бороться за тебя…

Если бы Laibach удалось спеть в Киеве, они бы стали второй европейской группой, которая поддержала Украину и своей студийной работой, и своими песнями, спетыми прямо в украинской столице. Пока это удалось только люксембуржцам из мартиал-индастриал, дарк-фолк группы Rome. Музыканты выступили в Киеве в начале года, после чего издали несколько синглов с песнями, посвященными Украине.

В августе Rome снова вернулись в Украину с концертами во Львове и Киеве, издав еще две пластинки: запись первого киевского концерта и целый альбом украинских песен - Gates Of Europe.

Все вышеперечисленные музыканты ранее выступали в России, но прекратили это делать после 24 февраля 2022 года. Так же поступили и участники дарк-кабаре The Tiger Lillies. Музыканты с первых дней полномасштабной военной агрессии России неоднократно заявляли о своей поддержке Украины и с тех пор выпустили уже два альбома, средства от продажи которых идут на поддержку сопротивления российской военной агрессии.

Одна из новых пластинок The Tiger Lillies получила лаконичное название - Ukraine.

В октябре 2023 года был представлен альбом-сборник Heal The Sky (Исцелить небо) с участием самых разных музыкантов нескольких поколений. Эта масштабная работа прошла почти незаметно, несмотря на то, что за ней стоит Борис Гребенщиков, а среди участников настоящие легенды. Rus.Postimees узнал о пластинке совершенно случайно, наткнувшись на сообщение об этом антивоенном высказывании в соцсетях певицы Лизы Джеррард. Участница культовой австралийской группы Dead Can Dance рассказала, что предоставила для альбома свою ранее не издавашуюся композицию «Синяя птица».

«Heal The Sky - это благотворительный сборник, направленный на помощь детям, пострадавшим от войны в Украине. Он состоит из ранее не издававшихся композиций всемирно известных музыкантов. Стилистическая палитра сборника варьируется от фолк-рока до электроники. Война продолжается. Мы не имеем морального права молчать об этом, не имеем права на усталость от войны, когда людей продолжают бомбить и убивать», - сказано в сообщении на странице Lisa Gerrard.

Лиза Джеррард в интервью Rus.Postimees в 2022 году рассказала о своем отношении к варварству политиков, любви и терпимости, представляя свой новый альбом Exaudia.
Лиза Джеррард в интервью Rus.Postimees в 2022 году рассказала о своем отношении к варварству политиков, любви и терпимости, представляя свой новый альбом Exaudia. Фото: Vaughan Stedman

Rus.Postimees говорил с Лизой Джеррард о развязанной Путиным войне еще год назад, когда Dead Can Dance собирались в Таллинн (концерт был отменен). «Мое сердце разрывается, видя это невежество… Но я не политик. Я лишь стараюсь заботиться о живом. О людях, животных. То, что происходит сейчас, это ужасное неуважение к общему для всех нас путешествию… Хрупкому пути, на котором мы находимся здесь… Смерть невозможно отменить. Но человека можно научить любви и терпимости. Это еще можно разжечь в человеке. Я поддерживаю безусловную любовь. Я не разбираюсь в политике, но стараюсь через свою работу нести красоту в этот мир… Когда я пою сейчас, я знаю, что эта струйка способна стать потоком чувствительности для тех, кто слышит… Это единственное, что я могу предложить… Для себя самой я нахожу убежище в своей работе…» - говорила нам Лиза Джеррард в августе 2022 года.

В работе над альбомом Heal The Sky приняли участие друзья и коллеги Бориса Гребенщикова. Среди них: Дэйв Стюарт (The Eurythmics), Ян Андерсон (Jethro Tull), Марианна Фэйтфул, Марк Алмонд, Ричард Томпсон, Джексон Браун, The Waterboys, Clannad, Crowded House и другие. Все средства, вырученные от продажи и стриминга сборника, направляются в киевскую специализированную детскую больницу «Охматдыт».

Борис Гребенщиков: «Предпочитаю не надеяться, а делать»

Открывает этот альбом совместная песня Дэйва Стюарта из The Eurythmics, Сергея Бабкина из группы «Пятница» и Бориса Гребенщикова, которая поется на трех языках. Песня Face to Face была впервые представлена год назад.

Сергей Михалок, лидер белорусской группы «Ляпис Трубецкой», известный так же своими другими группами Brutto и Drezden, продолжает свой мировой концертный тур в поддержку Украины.

Обложка официального Facebook-сообщества Сергея Михалка.
Обложка официального Facebook-сообщества Сергея Михалка. Фото: facebook.com/brutto.official

В 2022 году музыкант перепел на украинском языке свой гимн Майдана «Воины света» и песню группы Brutto «Гарри», которая рассказывает о cолдате ВСУ. Оба видео были записаны в Таллинне. Буквально месяц назад Михалок представил украинскую версию своего хита из 90-х «Евпатория».

Петь о преступной войне Путина в 2023 году продолжают и российские исполнители. Не сбавляет оборотов Макс Покровский. Его группа «Ногу Свело!» регулярно выдает записи в поддержку Украины. На старте осени 2023 года музыканты опубликовали новую версию своей песни «Украина», которая появилась на русском языке год назад. Теперь этот антивоенный гимн звучит целиком на украинском.

3 ноября группа «Ногу Свело!» выступит в Таллинне.

В своем фирменном стиле о войне высказался Евгений Федоров из группы Tequilajazzz. Музыкант в 2022 году переехал из Санкт-Петербурга в Таллинн. Но этот противник войны не работает в жанре плакатного высказывания, о чем он ранее говорил Rus.Postimees. Его песня о машинах убийства получилась светлой и полной надежды.

Не молчат о войне и те ее противники, которые остаются в России. Главным голосом в этом смысле был и остается лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. В 2023 году музыкант, который только что перенес инфаркт, представил сольный альбом «Волки в тире», где он в том числе поет о похоронах войны и пытается достучаться до сограждан, которые от вечной нищеты, отсутствия образования и прошивки сознания пропагандой готовы убивать за деньги.

Конечно, это далеко не все, что написано и спето в знак солидарности с Украиной и для поддержки ее населения в этой страшной войне. Rus.Postimees будет благодарен своим читателям за подсказки в комментариях о других музыкальных антивоенных высказываниях, которые остались вне внимания автора этой статьи.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх