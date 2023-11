«Даже если я потеряю все, я буду бороться за тебя». Голоса звезд и их песни в поддержку Украины

В работе над альбомом Heal The Sky приняли участие друзья и коллеги Бориса Гребенщикова. Среди них: Дэйв Стюарт (The Eurythmics), Ян Андерсон (Jethro Tull), Марианна Фэйтфул, Марк Алмонд, Ричард Томпсон, Джексон Браун, The Waterboys, Clannad, Crowded House и другие. Все средства, вырученные от продажи и стриминга сборника, направляются в киевскую специализированную детскую больницу «Охматдыт».