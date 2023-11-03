«Даже если я потеряю все, я буду бороться за тебя». Голоса звезд и их песни в поддержку Украины

Полномасштабной войне России с Украиной уже двадцать месяцев. Все это время музыканты по всему миру пишут песни в поддержку тех, кто не собирается уступать агрессору. Rus.Postimees рассказывает о самых известных и самых незамеченных антивоенных музыкальных высказываниях.
Несмотря на то, что обыватель привыкает ко всему, даже к тому, что в XXI веке в Европе полыхает война, которая несет серьезные угрозы демократиям всего мира, самые разные люди искусства не прекращают петь в поддержку украинцев, их армии и страны, которая смогла доказать свою стойкость в борьбе с многократно превышающим по своим ресурсам врагом.
В 2022 году в этом смысле высказалось множество и мировых музыкальных звезд, и российских звуковых экспериментаторов.
Одними из первых суперстар, которые выступили в поддержку Украины, стали участники легендарной британской группы Pink Floyd, которые собрались для этого в студии впервые почти за 30 лет. Музыканты записали музыку к вокализу Андрея Хлывнюка из группы «Бумбокс». Украинский музыкант, будучи бойцом теробороны, весной 2022 года спел народную песню «Червона калина» рано утром в центре Киева.
Запись была издана на CD и семидюймовых виниловых пластинках, весь сбор от продаж которых вместе с продажами другого мерча Pink Floyd тех же цветов идет в пользу Украины.
Не все легендарные музыканты высказывались в поддержку Украины новыми записями. Пол Маккартни предпочел демонстрировать солидарность на своих концертах с помощью украинского флага. Группа Pet Shop Boys регулярно пишет публикации в поддержку Украины в своих соцсетях и начинает концерты с демонстрации украинского флага на весь экран.
Еще одна легенда британского рока группа The Cure выпустила специальные футболки, все сборы от продажи которых идут на поддержку украинских военных беженцев. В качестве цитаты на этих футболках вынесены строчки одной из самых известных песен Роберта Смита - Lovesong: «Как бы я ни был далеко, я буду любить тебя всегда».
Музыкальные релизы в поддержку Украины выходили и в 2023 году. Лидер легендарной трип-хоп группы Massive Attack Роберт Дель Найя после активного краудфандинга в прошлом году, когда он продал сотни своих картин для сбора средств в поддержку Украины, выпустил специальную виниловую пластинку с его ремиксом на песню Святослава Вакарчука из группы «Океан Ельзи» - «Обними».
Пластинка продается на bandcamp-страничке музыканта. Весь сбор идет в пользу фонда, который помогает жертвам войны, гражданским лицам, пострадавшим от конфликта. Фонд был основан Джайлсом Дьюли - фотографом, писателем, активистом и глобальным защитником ООН. Именно его фотографии, сделанные в Украине после начала полномасштабного вторжения, стали оформлением конверта пластинки.
В 2023 году специальную песню в поддержку Украины записала культовая словенская индастриал-группа Laibach. Песня «Двигатель выживания» была написана специально для благотворительного концерта в Киеве, который планировался на начало 2023 года. Но шоу не состоялось под давлением тех, кому не понравились высказывания Laibach о русской культуре, которые прозвучали в том числе в интервью Rus.Postimees.
Тем не менее, Laibach, спустя несколько месяцев, опубликовали сингл The Engine of Survival, где неоднократно повторяют, что будут бороться за Украину, даже если потеряют все.
Даже если солнце упадет, я буду светить тебе
Даже если я потеряю голос, я буду петь для тебя
Даже если пойдет черный дождь, я укрою тебя
Даже если я потеряю все, я буду бороться за тебя…
Если бы Laibach удалось спеть в Киеве, они бы стали второй европейской группой, которая поддержала Украину и своей студийной работой, и своими песнями, спетыми прямо в украинской столице. Пока это удалось только люксембуржцам из мартиал-индастриал, дарк-фолк группы Rome. Музыканты выступили в Киеве в начале года, после чего издали несколько синглов с песнями, посвященными Украине.
В августе Rome снова вернулись в Украину с концертами во Львове и Киеве, издав еще две пластинки: запись первого киевского концерта и целый альбом украинских песен - Gates Of Europe.
Все вышеперечисленные музыканты ранее выступали в России, но прекратили это делать после 24 февраля 2022 года. Так же поступили и участники дарк-кабаре The Tiger Lillies. Музыканты с первых дней полномасштабной военной агрессии России неоднократно заявляли о своей поддержке Украины и с тех пор выпустили уже два альбома, средства от продажи которых идут на поддержку сопротивления российской военной агрессии.
Одна из новых пластинок The Tiger Lillies получила лаконичное название - Ukraine.
В октябре 2023 года был представлен альбом-сборник Heal The Sky (Исцелить небо) с участием самых разных музыкантов нескольких поколений. Эта масштабная работа прошла почти незаметно, несмотря на то, что за ней стоит Борис Гребенщиков, а среди участников настоящие легенды. Rus.Postimees узнал о пластинке совершенно случайно, наткнувшись на сообщение об этом антивоенном высказывании в соцсетях певицы Лизы Джеррард. Участница культовой австралийской группы Dead Can Dance рассказала, что предоставила для альбома свою ранее не издавашуюся композицию «Синяя птица».
«Heal The Sky - это благотворительный сборник, направленный на помощь детям, пострадавшим от войны в Украине. Он состоит из ранее не издававшихся композиций всемирно известных музыкантов. Стилистическая палитра сборника варьируется от фолк-рока до электроники. Война продолжается. Мы не имеем морального права молчать об этом, не имеем права на усталость от войны, когда людей продолжают бомбить и убивать», - сказано в сообщении на странице Lisa Gerrard.
Rus.Postimees говорил с Лизой Джеррард о развязанной Путиным войне еще год назад, когда Dead Can Dance собирались в Таллинн (концерт был отменен). «Мое сердце разрывается, видя это невежество… Но я не политик. Я лишь стараюсь заботиться о живом. О людях, животных. То, что происходит сейчас, это ужасное неуважение к общему для всех нас путешествию… Хрупкому пути, на котором мы находимся здесь… Смерть невозможно отменить. Но человека можно научить любви и терпимости. Это еще можно разжечь в человеке. Я поддерживаю безусловную любовь. Я не разбираюсь в политике, но стараюсь через свою работу нести красоту в этот мир… Когда я пою сейчас, я знаю, что эта струйка способна стать потоком чувствительности для тех, кто слышит… Это единственное, что я могу предложить… Для себя самой я нахожу убежище в своей работе…» - говорила нам Лиза Джеррард в августе 2022 года.
В работе над альбомом Heal The Sky приняли участие друзья и коллеги Бориса Гребенщикова. Среди них: Дэйв Стюарт (The Eurythmics), Ян Андерсон (Jethro Tull), Марианна Фэйтфул, Марк Алмонд, Ричард Томпсон, Джексон Браун, The Waterboys, Clannad, Crowded House и другие. Все средства, вырученные от продажи и стриминга сборника, направляются в киевскую специализированную детскую больницу «Охматдыт».
Открывает этот альбом совместная песня Дэйва Стюарта из The Eurythmics, Сергея Бабкина из группы «Пятница» и Бориса Гребенщикова, которая поется на трех языках. Песня Face to Face была впервые представлена год назад.
Сергей Михалок, лидер белорусской группы «Ляпис Трубецкой», известный так же своими другими группами Brutto и Drezden, продолжает свой мировой концертный тур в поддержку Украины.
В 2022 году музыкант перепел на украинском языке свой гимн Майдана «Воины света» и песню группы Brutto «Гарри», которая рассказывает о cолдате ВСУ. Оба видео были записаны в Таллинне. Буквально месяц назад Михалок представил украинскую версию своего хита из 90-х «Евпатория».
Петь о преступной войне Путина в 2023 году продолжают и российские исполнители. Не сбавляет оборотов Макс Покровский. Его группа «Ногу Свело!» регулярно выдает записи в поддержку Украины. На старте осени 2023 года музыканты опубликовали новую версию своей песни «Украина», которая появилась на русском языке год назад. Теперь этот антивоенный гимн звучит целиком на украинском.
3 ноября группа «Ногу Свело!» выступит в Таллинне.
В своем фирменном стиле о войне высказался Евгений Федоров из группы Tequilajazzz. Музыкант в 2022 году переехал из Санкт-Петербурга в Таллинн. Но этот противник войны не работает в жанре плакатного высказывания, о чем он ранее говорил Rus.Postimees. Его песня о машинах убийства получилась светлой и полной надежды.
Не молчат о войне и те ее противники, которые остаются в России. Главным голосом в этом смысле был и остается лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. В 2023 году музыкант, который только что перенес инфаркт, представил сольный альбом «Волки в тире», где он в том числе поет о похоронах войны и пытается достучаться до сограждан, которые от вечной нищеты, отсутствия образования и прошивки сознания пропагандой готовы убивать за деньги.
Конечно, это далеко не все, что написано и спето в знак солидарности с Украиной и для поддержки ее населения в этой страшной войне. Rus.Postimees будет благодарен своим читателям за подсказки в комментариях о других музыкальных антивоенных высказываниях, которые остались вне внимания автора этой статьи.