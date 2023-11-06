Одежду погибшего на шоссе мужчины нашли в 150 метрах от места ДТП

По словам руководителя группы по нарушениям правил дорожного движения Тартуского отдела Департамента полиции и погранохраны Ааре Сульга, мужчина из Харьюмаа проводил время с друзьями примерно в 200 метрах от четырехполосного шоссе.

«Согласно первоначальной информации, мужчина направился к шоссе пешком, его точный маршрут полиции неизвестен, но он мог подойти к участку четырехполосного шоссе через ограждение для скота, под расположенным вблизи виадуком или по туннелю для животных. Согласно имеющимся к настоящему моменту данным, он прошел еще около 100-200 метров по шоссе, а его одежду нашли примерно в 150 метрах от места аварии», – сказал Сульг BNS.

После того как мужчина ушел в неизвестном направлении, остальные члены компании отправились на его поиски на машине. «К моменту прибытия стражей порядка на место происшествия приехал и находившийся вместе с погибшим мужчина, который помог полиции установить его личность», – сказал Сульг.

По его словам, степень алкогольного или наркотического опьянения погибшего установит вскрытие. «Но, по словам очевидцев, выбежавший на шоссе мужчина вел себя непредсказуемым и хаотическим образом», – сказал Сульг, добавив, что полиции он ранее не был известен.

Уголовное дело возбуждать не будут, потому что ничего не указывает на то, что смерть наступила в результате неосторожности водителя.