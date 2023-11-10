Время коммента ⟩ Грабли наготове, или идеальный союз наглого правительства и покорных бюджетников

Эстония, конечно, не ОАЭ, но серьезные машины тут тоже вполне распространены. Фото: Taavi Sepp/Postimees/Scanpix Baltics

Тогда как труд учителя – напротив, некое неясное «призвание», для реализации которого «деньги не главное», а главное – «высокий смысл» и все такое. Такая, пардон, шняга вызывает смех всякого нормального частного предпринимателя, а заодно и тех, кто калькулирует и распределяет налоги. То есть государства, которому европейская этика вроде бы предписывает думать о тех, кто не всегда может о себе позаботиться. Но локальные традиции праволиберального консенсуса надо уважать.

Ведь и ссылка на то, что коалиция обещала индексировать зарплаты учителей до 120 процентов от средней по Эстонии к 2027 году, а пока всего пара процентов, выглядит насмешкой. Вы думали – скоро, но просто недопоняли! Учителям и прочим лузерам, которые работают «не за деньги», остается только принять все, что им скажут те, кто честно и прозрачно рисует себе зарплаты, исходя из темпов инфляции. Учителям и на улицу-то можно выходить, если только на работу. «Не ограничивают» хотя бы проведение акций - и на том спасибо!

«Молодых - в школу!», «Зрелищ? <зачеркнуто> Хлеба!», «Хочу нового министра» и просто «Доколе?» - лозунги на забастовке учителей в Вильянди почти 12 лет назад. Фото: Elmo Riig/Sakala