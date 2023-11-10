Время коммента ⟩ Грабли наготове, или идеальный союз наглого правительства и покорных бюджетников

Сегодня в Эстонии – день так наз. «предупредительной» забастовки учителей. Ее анонс очень рассердил министерство образования. Седьмого ноября оно разослало по школам письмо, где акция была объявлена незаконной. Не знаю, кому как, а мне с моим опытом жизни в России это сразу напомнило действия тамошних властей. Люди хотят собраться и выразить свою волю, а им говорят: не положено. Хотя, безусловно, степень государственного насилия несопоставима.
В начале осени глава компании Tallink Пааво Ныгене выступил с заявлением, что в Рийгикогу могут сидеть лишь те люди, для которых жалкая зарплата в пять с лишним тысяч евро является приемлемой. То есть ждать качественного управления страной не приходится. Реальный профи из частного сектора не пойдет в депутаты - дураков нет. Слыша такое, нелегко сохранять самообладание, но приходится. Ведь мы в свободной стране, где право на мнение есть у любого гражданина.
Слова бизнесмена можно легко спроецировать на учителей, которые вынуждены протестовать против низкой оплаты труда. В школах не будут работать достойные люди, пока их зарплата останется такой, как сейчас. Это тяжелый труд, что в правительстве хорошо понимают. Не зря же учительскую минималку собираются, по словам министра образования и науки, повысить с 1749 до 1788 евро. И хотя размер так называемой «достойной» зарплаты, удовлетворяющей основные потребности, например жителя Харьюмаа, в настоящее время составляет 2269 евро, все понимают, что учителя Эстонии живут сейчас лучше, чем в других бедных странах Европы.
Стоп, я что-то, кажется, напутал. Эстония – небедная страна. Достаточно посмотреть на членов правительственной коалиции и людей из успешного частного сектора. Надо отметить, что верность духу предпринимательству отличает всех лучших людей Эстонии, если даже они временно занимают какие-то государственные должности. Приверженность эта если не практическая, то идеологическая. Они в этих терминах мыслят и оформляют свои жизненные идеалы.
Тогда как труд учителя – напротив, некое неясное «призвание», для реализации которого «деньги не главное», а главное – «высокий смысл» и все такое. Такая, пардон, шняга вызывает смех всякого нормального частного предпринимателя, а заодно и тех, кто калькулирует и распределяет налоги. То есть государства, которому европейская этика вроде бы предписывает думать о тех, кто не всегда может о себе позаботиться. Но локальные традиции праволиберального консенсуса надо уважать.
Ведь и ссылка на то, что коалиция обещала индексировать зарплаты учителей до 120 процентов от средней по Эстонии к 2027 году, а пока всего пара процентов, выглядит насмешкой. Вы думали – скоро, но просто недопоняли! Учителям и прочим лузерам, которые работают «не за деньги», остается только принять все, что им скажут те, кто честно и прозрачно рисует себе зарплаты, исходя из темпов инфляции. Учителям и на улицу-то можно выходить, если только на работу. «Не ограничивают» хотя бы проведение акций - и на том спасибо!
Вообразим простую аналогию. Младший ребенок просит старшего вернуть какую-то отобранную вещь – родители и учителя говорили, что маленьких обижать нехорошо. Но что тот, кто сильнее, насмешливо говорит: «А то что?». Возразить на это нечего, потому что участники этого диалога рассуждают в разных логиках. Младший апеллирует к принятой на веру морали, которая усыпила его бдительность. Старший – к торжеству насилия, которое фактически правит миром и заставляет быть бдительным. И неужели ему хотя бы за это не стоит сказать «спасибо»?
Более того, учителям должно быть стыдно. По крайней мере, именно это имела в виду премьер-министр, когда заявила, что, будь она учительницей, она бы не бастовала. Во-первых, учителям и так уже повышали зарплату, чего еще? От себя не могу не добавить к справедливым словам Каи Каллас, что в школах зарплаты сильно выше, чем, например, в вузах, которым новый бюджет тоже всякого наобещал. И гарантированно выше, чем у работников дошкольных учреждений. И нечего жаловаться, нарушая рабочее расписание.
Во-вторых, учителя должны понимать, что расходы на образование в Эстонии выше расходов на безопасность. Так, вероятно, в сердцах сказала раздосадованная глава правительства. Потому что мы все понимаем, почему принятый на 2024 год бюджет предусматривает расходы на оборону в размере 1,32 млрд евро, и это точно не меньше расходов на образование. А теперь надо и вовсе испуганно притихнуть, обменявшись многозначительными взглядами. Помощь Украине и защита своих рубежей – это то, что должно заставить учителей оставить беспочвенные мысли о так наз. «достойной» зарплате.
Никто и не думает подвергать сомнению оправданность тренда растущих расходов на безопасность. Разве что если очень хочется прослыть путинистом, на грани чего уже оказался автор данной статьи. Но правительство, осаживая бастующих, лишний раз провоцирует возмущение. Создается впечатление, что оно запасается пространством для маневра, чтобы снова оставить в дураках сферу образования, думая о ближайшей расстановке политических сил. А вопросы остаются.
Надо ли думать, что правительство все-таки разделяет идею превосходства тех, кто заработал много евро, над теми, кто по недальновидности выбрал менее доходные сферы деятельности? Следует ли из этого, что учителям, как это уже давно делают врачи, нужно усиленно учить иностранные языки, а лучше изначально ориентироваться на получение образования за границей, чтобы повысить свою конкурентоспособность? Наконец, означает ли решительное осуждение государственными органами борьбы учителей за свои права, что в будущем следует приготовиться к штрафам, увольнениям и всему тому, что так знакомо недовольным в соседней стране? Которых, кстати, любят стыдить в Европе за некачественный протест и неспособность свергнуть несправедливую власть.
Ясно, что нас ждут впереди сложные годы. А если не пытаться идти друг другу навстречу, особенно в таком портативном обществе, как Эстония, эти годы будут еще сложнее. И уже не из-за безумия токсичного соседа или притока ужасных мигрантов с непонятными паспортами. А просто либо люди выйдут на улицы, либо правительство останется в компании с предпринимателями, так остро и принципиально критикующими зарплаты депутатов.