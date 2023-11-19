Самыми заметными событиями в общественной и политической жизни Эстонии на этой неделе стали смена партийной принадлежности депутатом Рийгикогу Марией Юферевой-Скуратовски, поездка в Украину главы Центристской партии и мэра Таллинна Михаила Кылварта, а также выход партии «Отечество» на первое место в одном из рейтингов популярности политических сил.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Поездка Кылварта в Украину, вступление Юферевой-Скуратовски в Партию реформ, первое место «Отечества» в рейтинге партий
Поездка Кылварта в Украину
Во вторник, 14 ноября, стало известно, что мэр Таллинна и руководитель Центристской партии Михаил Кылварт совершил поездку по украинским городам. В ходе этой поездки он обсудил с местными властями возможную помощь, которую Таллинн может оказать украинским самоуправлениям, пострадавшим от военной агрессии России.
Кылварт посетил Львовскую, Одесскую, Житомирскую области, города Николаев и Херсон. Эти регионы были выбраны не случайно: именно туда с самого начала широкомасштабного вторжения России Таллинн отправлял помощь (например, было отправлено более 100 генераторов разной мощности).
В Одессе помимо официальных встреч Михаил Кылварт посетил Свято-Преображенский собор, пострадавший в результате прямого попадания ракеты РФ.
Также мэр Таллинна своими глазами смог увидеть последствия вражеского ракетного удара по зданию Николаевской областной военной администрации. Это был целенаправленный удар по объекту в рабочее время, преступление против человечности, которое унесло 37 жизней.
Юферева-Скуратовски сменила партийную принадлежность
Депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски в среду, 15 ноября, сообщила, что покидает ряды Центристской партии и присоединяется к фракции правящей Партии реформ.
В специальном заявлении она подчеркнула, что острая борьба внутри партии привела к тому, что в рядах центристов возник дефицит внутреннего содержания, ощущения доверия и видения перспективы.
Свой выбор в пользу Партии реформ она объяснила тем, что несмотря на сегодняшние непопулярные, но необходимые решения правительства в виде повышения налогов, у реформистов есть план, как привести финансы Эстонии в порядок и запустить рост экономики. Юферева-Скуратовски сообщила о том, что и в дальнейшем она планирует заниматься в парламенте в первую очередь теми темами, которые и раньше были ей близки - энергетической безопасностью, образованием и внешней политикой.
«Отечество» оказалось во главе рейтинга популярности
15 ноября компания Norstat опубликовала очередной рейтинг популярности политических партий. Партия Isamaa, поддержка которой росла уже 12 недель подряд, вышла на первое место. Ее поддержали 24,1% участников опроса, EKRE - 23,6%, Партию реформ - 18,1%.
Рейтинг «Отечества» достиг новой рекордной отметки за всю историю опросов, проводимых Norstat. Он оказался на 1,7 процентных пункта больше, чем неделей ранее.
В свою очередь, нынешний рейтинг реформистов оказался самым низким в истории опросов Norstat, которые проводятся с 2019 года. За неделю партия премьер-министра утратила еще 0,9 процентных пункта своей поддержки.
Оппозиция обвинила коалицию в отказе от парламентской демократии
В четверг, 16 ноября, стало известно, что правительство предложит парламенту обсудить увязанные с вопросом доверия законопроекты на заседаниях 21 и 22 ноября. Когда правительство увязывает принятие инициированного им законопроекта с вопросом доверия до второго чтения, оно перенимает работу у ведущей комиссии, а спикер Рийгикогу передает правительству все предложения об изменении законопроекта. Вслед за этим правительство составляет новый текст законопроекта, перечень предложений об изменениях и пояснительную записку.
Во время обсуждения законопроекта предложения об изменениях не выносят на голосование и по законопроекту проводится финальное голосование. Если Рийгикогу не примет увязанный с вопросом доверия законопроект, это обусловит отставку правительства.
Анонсированные планы правительства вызвали резкую критику со стороны оппозиционных сил. Глава фракции центристов Танель Кийк заявил журналистам, что само по себе увязывание с вотумом доверием означает смерть вежливых и конструктивных дебатов с точки зрения парламента. Кийк добавил, что с точки зрения дебатов это определенно очень плохо и показывает негибкость правительства, потому что вместо того, чтобы найти общий язык с оппозицией, обсудить, что можно принять, а что нет, коалиция пошла на силовое решение проблемы обструкционизма со стороны EKRE.
Глава партии EKRE и председатель ее фракции в парламенте Мартин Хельме сказал, что правительство отказалось от той парламентской демократии, которая существовала в Эстонии с момента восстановления независимости, и главный вопрос заключается в том, согласятся ли с этим Кадриорг и Государственный суд.
Председатель EKRE подчеркнул, что подозревает, что правительство Каи Каллас затеяло увязку принятия семи законопроектов с вопросом доверия в качестве своего рода пилотного проекта.
Кая Каллас подтвердила готовность возглавить НАТО
Во вторник, 14 ноября, премьер-министр Кая Каллас заявила изданию Politico на форуме по обороне в Вашингтоне, что она открыта для возможности стать следующим генеральным секретарем НАТО.
На форуме Каллас рассказала о недавно услышаной шутке: следующий генеральный секретарь должен быть из нового государства-члена, он обязательно должен быть из страны, чьи расходы на оборону составляют 2% ВВП, и это должна быть женщина, поэтому логично, что новым генсеком НАТО станет Марк Рютте, нынешний премьер-министр Нидерландов.
Модератор форума назвал шутливый комментарий Каллас расплывчатым, и прямо поинтересовался у Каллас, хочет ли она, чтобы ее рассматривали на пост генсека НАТО, на что она ответила утвердительно.
Кая Каллас осталась во главе реформистов
В субботу, 18 ноября, Каю Каллас ожидаемо и на безальтернативной основе переизбрали председателем Партии реформ. В выборах председателя принял участие 931 член партии, из них 636 проголосовали за Каю Каллас. Это означает, что почти треть проголосовавших оставили свой бюллетень пустым.
Однако в выборах в правление по всей Эстонии приняли участие в общей сложности 1032 реформиста. Из них 728 проголосовали за министра климата Кристена Михала, а 711 проголосовали за министра обороны Ханно Певкура. Попавший в правление Юрген Лиги также набрал больше голосов, чем Каллас, а именно - 640 голосов.