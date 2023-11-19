НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Поездка Кылварта в Украину, вступление Юферевой-Скуратовски в Партию реформ, первое место «Отечества» в рейтинге партий

«Отечество» оказалось во главе рейтинга популярности

15 ноября компания Norstat опубликовала очередной рейтинг популярности политических партий. Партия Isamaa, поддержка которой росла уже 12 недель подряд, вышла на первое место. Ее поддержали 24,1% участников опроса, EKRE - 23,6%, Партию реформ - 18,1%.

Бурный рост популярности «Отечества» продолжается. Фото: Eero Vabamägi

Рейтинг «Отечества» достиг новой рекордной отметки за всю историю опросов, проводимых Norstat. Он оказался на 1,7 процентных пункта больше, чем неделей ранее.

В свою очередь, нынешний рейтинг реформистов оказался самым низким в истории опросов Norstat, которые проводятся с 2019 года. За неделю партия премьер-министра утратила еще 0,9 процентных пункта своей поддержки.

Оппозиция обвинила коалицию в отказе от парламентской демократии

В четверг, 16 ноября, стало известно, что правительство предложит парламенту обсудить увязанные с вопросом доверия законопроекты на заседаниях 21 и 22 ноября. Когда правительство увязывает принятие инициированного им законопроекта с вопросом доверия до второго чтения, оно перенимает работу у ведущей комиссии, а спикер Рийгикогу передает правительству все предложения об изменении законопроекта. Вслед за этим правительство составляет новый текст законопроекта, перечень предложений об изменениях и пояснительную записку.

Во время обсуждения законопроекта предложения об изменениях не выносят на голосование и по законопроекту проводится финальное голосование. Если Рийгикогу не примет увязанный с вопросом доверия законопроект, это обусловит отставку правительства.