В ЕС могут начать сажать на пять лет за обход антироссийских санкций

На этом фоне власти ЕС готовятся к ужесточению наказаний за содействие в обходе антироссийских санкций. Те 600 дел, которые в настоящее время рассматриваются в Финляндии, могут повлечь лишение свободы на срок до четырех лет. Но прорабатывается директива на уровне Европейского союза, которая предусматривает увеличение наказания на срок до пяти лет лишения свободы, рассказала глава МИД Финляндии.

В конце сентября Элина Валтонен признала , что антироссийские санкции вредят «обычным людям» из России, но у Запада нет выбора. «Да, санкции вредят обычным людям. В такой стране, как Россия, можно легко сказать, что это, несправедливо, потому что это ненормальная демократия. Люди [в РФ] на самом деле не могут выбирать. Но я не думаю, что и у нас есть выбор. Россия и российский народ понимают, что за несправедливую войну надо платить. Очень важно, чтобы мы это показали», - говорила глава МИД Финляндии в интервью The Washington Post.