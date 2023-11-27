МИД Финляндии заявляет о грядущем на уровне ЕС ужесточении наказания за участие в схемах по обходу санкций, которые были введены в отношении РФ. В настоящее время власти Финляндии расследуют уже 600 таких дел, рассказала министр иностранных дел Элина Валтонен. Финская таможня намекнула на экономические предпосылки закрытия границ с РФ.
В ЕС могут начать сажать на пять лет за обход антироссийских санкций
Таможня Финляндии расследует более 600 дел, связанных с предполагаемым обходом санкций, введенных ЕС против России в связи с полномасштабной войной в Украине. Об этом немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
«Таможня возбудила более 600 дел в связи с санкционными преступлениями», - цитирует издание министра.
Публикуя цитаты главы МИД Финляндии, немецкие журналисты рассказывают о совместном расследовании с коллегами из финской государственной медиа корпорации Yle. Журналисты рассказали о финской компании HD-Parts, которая продает запчасти для грузовых автомобилей скандинавских брендов Scania и Volvo.
«За последние полтора года семейный бизнес экспортировал в Россию тысячи запчастей для грузовиков на миллионы евро. Большинство из них, очевидно, были незаконными, поскольку являлись санкционными товарами. К ним относятся шарикоподшипники, фильтры и устройства измерения давления, экспорт которых запрещен правилами ЕС», - утверждают авторы публикации в FAZ.
HD-Parts отрицает какие-либо нарушения санкций, уточняют журналисты, но тут же цитируют данные российской таможни, из которых следует, что только в июле 2023 года эта финская компания поставила в Россию более 5000 подсанкционных запчастей. При этом в 2022 году на фоне всеобщего прекращения контактов с Россией компания смогла, наоборот, удвоить свою прибыль.
Журналисты сообщают и о других финских перевозчиках, которые возят в РФ подсанкционные грузы иностранных компаний. Немецкие журналисты напоминают в этом контексте эстонскую Elmec Trade. О том, что эта компания может иметь отношение к обходу антироссийских санкций, Rus.Postimees сообщал еще год назад со ссылкой на данные Reuters.
На этом фоне власти ЕС готовятся к ужесточению наказаний за содействие в обходе антироссийских санкций. Те 600 дел, которые в настоящее время рассматриваются в Финляндии, могут повлечь лишение свободы на срок до четырех лет. Но прорабатывается директива на уровне Европейского союза, которая предусматривает увеличение наказания на срок до пяти лет лишения свободы, рассказала глава МИД Финляндии.
«Предотвращение уклонения от санкций начинается дома, в государствах-членах Европейского союза», - уточнила Валтонен.
В конце сентября Элина Валтонен признала , что антироссийские санкции вредят «обычным людям» из России, но у Запада нет выбора. «Да, санкции вредят обычным людям. В такой стране, как Россия, можно легко сказать, что это, несправедливо, потому что это ненормальная демократия. Люди [в РФ] на самом деле не могут выбирать. Но я не думаю, что и у нас есть выбор. Россия и российский народ понимают, что за несправедливую войну надо платить. Очень важно, чтобы мы это показали», - говорила глава МИД Финляндии в интервью The Washington Post.
Директор Департамента таможенного контроля Финляндии Сами Ракшит рассказал журналистам, что нарушения санкционного режима были выявлены в ходе каждой третьей проверки грузов, которые до закрытия финско-российской границы шли из Финляндии в РФ.
С марта 2022 года таможня обнаружила около 1000 предполагаемых нарушений санкций в ходе примерно 3000 физических проверок, сообщил чиновник. До закрытия КПП в Россию уезжали примерно 100 грузовиков каждый день.
Сами Ракшит признал, что в условиях, когда грузы формально отправляются в РФ как транзитные для третьих стран, например, в Казахстан, обеспечить соблюдение санкций сложно.
«Если есть потребность в расходных материалах, всегда есть поставщик. Это как с наркотиками», - объясняет директор Департамента таможенного контроля Финляндии.
О том, что Казахстан и другие страны Центральной Азии активно помогают России обходить санкции, ранее в интервью Rus.Postimees рассказал казахстанский экономист, директор Школы прикладной политики и экономических исследований KSAP Рахимбек Абдрахманов.
«Когда вы идете в банк в Казахстане с желанием поменять в документах о поставках условные дроны на условные парики с накладными ресницами, то есть вы меняете термины в документах, такие контракты без проблем согласовываются в казахстанских банках», - утверждал наш собеседник.
О том, что транзитные грузы для Казахстана и его соседей часто остаются в России, мы рассказывали еще в мае 2023 года. Данные Налогово-таможенного департамента Эстонии, которые в октябре 2023 года опубликовал Rus.Postimees, показали, что Казахстан и Кыргызстан остались лидерами по темпам прироста эстонского экспорта.
Конечно, это не означает, что все эти транзитные грузы после преодоления границ ЕС остаются в России и являются тем самым параллельным импортом, который позволяет Москве обходить санкции. Но вопрос, что мешало странам Центральной Азии так же наращивать взаимную торговлю до введения антироссийских санкций из-за полномасштабной войны России с Украиной, остается без ответа. Как нет и ответа на вопрос, откуда в Казахстане, Кыргызстане и других бывших республиках СССР вдруг возник такой спрос на товары из ЕС и Эстонии.
До закрытия КПП на финско-российской границе многие грузы из Эстонии шли в Россию именно через Финляндию. Источники Rus.Postimees в российских транспортно-логистических компаниях это объясняли лояльностью финских таможенников на фоне принципиальности таможенников Эстонии.
В настоящее время власти ЕС обсуждают 12-й пакет санкций в отношении РФ. Брюссель рассчитывает ввести его в действие до конца 2023 года.