«У нас нет иного выбора». Власти Финляндии готовятся к полному закрытию границ с Россией

«Правительство вновь готовится полностью закрыть восточную границу для просителей убежища», - сообщает в понедельник 27 ноября финская газета Helsingin Sanomat.

Издание утверждает, что правительство было готово к такому шагу еще на прошлой неделе, сохранив при этом возможность подавать прошение о предоставлении убежища, например, в аэропорту Хельсинки. Но принятию решения о закрытии вообще всех пограничных КПП помешала позиция вице-канцлера юстиции Микко Пуумалайнена, который раскритиковал соответствующие документы из МВД.

Финский Минюст тогда указал на то, что обоснования финских силовиков не содержали гарантий того, что принятые правительством решения позволят сохранить эффективную возможность подавать иностранцами заявления о международной защите. А это требование закреплено и в Конституции Финляндии, и в законодательстве ЕС, и в Европейской конвенции о защите прав человека.

Идею полного закрытия границ раскритиковала и финский омбудсмен, уполномоченная по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман.

В минувшую пятницу Финляндия закрыла еще три КПП на границе с Россией вдобавок к первым четырем, которые были закрыты 18 ноября. При этом срок приостановки работы погранпереходов был резко сокращен. Изначально КПП закрывались до конца зимы. Новый дедлайн - 23 декабря.