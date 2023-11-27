«У нас нет иного выбора». Власти Финляндии готовятся к полному закрытию границ с Россией

Глава партии «Истинные финны», министр финансов Рийкка Пурра настаивает на адекватности идеи полного закрытия границ Финояндии с Россией. Финские СМИ пишут, что правительство может закрыть последний КПП на границе Лапландии с Мурманской областью, куда сегодня не приехал ни один мигрант.
«Правительство вновь готовится полностью закрыть восточную границу для просителей убежища», - сообщает в понедельник 27 ноября финская газета Helsingin Sanomat.
Издание утверждает, что правительство было готово к такому шагу еще на прошлой неделе, сохранив при этом возможность подавать прошение о предоставлении убежища, например, в аэропорту Хельсинки. Но принятию решения о закрытии вообще всех пограничных КПП помешала позиция вице-канцлера юстиции Микко Пуумалайнена, который раскритиковал соответствующие документы из МВД.
Финский Минюст тогда указал на то, что обоснования финских силовиков не содержали гарантий того, что принятые правительством решения позволят сохранить эффективную возможность подавать иностранцами заявления о международной защите. А это требование закреплено и в Конституции Финляндии, и в законодательстве ЕС, и в Европейской конвенции о защите прав человека.
Идею полного закрытия границ раскритиковала и финский омбудсмен, уполномоченная по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман.
В минувшую пятницу Финляндия закрыла еще три КПП на границе с Россией вдобавок к первым четырем, которые были закрыты 18 ноября. При этом срок приостановки работы погранпереходов был резко сокращен. Изначально КПП закрывались до конца зимы. Новый дедлайн - 23 декабря.
На данный момент рабочим остается самый северный финский КПП Райа-Йоосеппи, который работает всего четыре часа в сутки. В пятницу Rus.Postimees сообщал, что российские власти в отправили туда специальный автобус с пятидесятью мигрантами, которые не успели попасть в Финляндию через другие КПП. В субботу они прибыли на границу Мурманской области РФ с финской Лапландией. В воскресенье там появились еще несколько мигрантов, а сегодня уже никого нет, сообщает Yle.
Тем не менее в финском правительстве остаются лоббисты закрытия и последнего КПП.
«У нас нет иного выбора. Никакие ухищрения на границе не помогут. Я верю, что правоохранительные органы поймут ситуацию с точки зрения национальной безопасности и позволят закрыть всю границу. Но если нет, то политическое решение все равно придется принимать», - цитирует Yle рассуждения заместителя премьер-министра, министр финансов Финляндии, лидера партии «Истинные финны» Риикки Пурра.
В статье, которую лидер националистической партии опубликовала на своем персональном сайте, критикуется вся система предоставления международной защиты для иностранцев.
«Помимо пограничных мер, мы должны быть в состоянии способствовать изменениям, которые позволят на практике сделать так, чтобы система предоставления убежища никогда не превалировала над национальной безопасностью. Должна быть возможность полностью приостановить прием заявлений. Если международные соглашения не могут быть изменены, то их интерпретация должна существенно измениться», - пишет Риикки Пурра.
О дате возможного закрытия последнего КПП пока не сообщается.
После закрытия первых четырех КПП МИД России призвал Финляндию к переговорам. В минувшие выходные премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что политические переговоры с Россией невозможны пока идет война в Украине.
На этом фоне стало известно, что до закрытия КПП на финско-российской границе, каждая третья грузовая машина, которая до сих пор уезжала в РФ, везла грузы из ЕС в нарушениями санкционного законодательства. Об этом заявил директор Департамента таможенного контроля Финляндии Сами Ракшит. В разговоре с журналистами этот чиновник признал, что в условиях, когда грузы формально отправляются в РФ как транзитные для третьих стран, например, в Казахстан, обеспечить соблюдение санкций сложно.