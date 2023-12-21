СМИ: несмотря на санкции, экспорт в РФ товаров двойного назначения продолжается

В списке несколько компаний из Эстонии

Балтийские фирмы часто оказывают логистические и транспортные услуги, поставляя российским оборонным подрядчикам продукцию европейских производителей. Так, Gold Solution OÜ и Leolart.com OÜ возят из Таллинна итальянские товары для «Пумори-северо-запад», а Alekon OÜ оказывает складские услуги.

Sumar Tools OÜ поставляет литейные модели и стержневые ящики собственного производства для ООО «Инвест-Станко» из Химок. Эта подмосковная компания обеспечивает станками АО «Завод № 9» — входящее в «Ростех» предприятие, которое как раз отвечает за производство ствольных артиллерийских систем. Среди ключевых продуктов — пушки для танков Т-72 и Т-90. Сообщалось и о производстве на этом заводе пушек для «Арматы», однако пока этот широко разрекламированный российский танк остается больше пиар-проектом, чем реальной силой.

Elsorel OÜ поставляет клей, стеклотекстолит, лампы разложения органики, азотнокислый алюминий и серебро в полуобработанном виде орловской компании «Протон-Электротекс». Она аффилированна с АО «Протон» — крупным производителем оптоэлектроники в России. Чтобы понять, что «Протон» работает на военную промышленность, достаточно зайти на его сайт. Среди партнеров указаны корпорации «Ростех», «Алмаз-Антей» и «Тактическое ракетное вооружение».

Гендиректор «Протона» Вячеслав Меньшов даже получил медаль «За помощь в СВО». Но эстонских бизнесменов все это не останавливало, они продолжали торговать с «Протоном» во время войны.

Из данных госзакупок можно узнать, что «Протон» снабжает микросхемами ВОМЗ (который делает прицелы для танков) и множество других оборонных предприятий. Общий портфель госзаказов превышает 2,8 млрд рублей. Компания включена в санкционный список США, но не Евросоюза.

Поставщики по всему свету

Как удалось выяснить журналистам The Insider, товары двойного назначения поставляют в Россию также компании из Австрии, Италии, Латвии, Литвы, Сербии, США, Финляндии, Южной Кореи, Германии и Японии.