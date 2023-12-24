НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Передача в суд дела Репинского, мрачный прогноз центробанка, заявление Вырклаэва о потребности Эстонии в кредитах

В тот же день, во вторник, председатель Eesti 200, министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что предложение министра финансов Марта Вырклаэва (представляющего Партию реформ) отменить повышение налогов в 400 млн евро означает также открытие стратегии госбюджета.

Как написал Цахкна в соцсетях, государственные финансы в сложном состоянии, поэтому нужны открытые дебаты, в рамках которых необходимо основательно обсудить, как придать экономике импульс, какой будет налоговая политика и как разумнее всего пройти этот кризис.

Март Вырклаэв на инфочасе правительства в Рийгикогу. Фото: Tairo Lutter

В среду на инфочасе правительства в Рийгикогу Март Вырклаэв заявил, что источники налоговых поступлений на сумму в 400 млн евро в госбюджет 2025 года, запланированные в бюджетной стратегии, до сих пор остаются неопределенными. Также министр отметил, что, учитывая реакцию общества и состояние экономики, просто провести повышение налогов такого масштаба немыслимо. Он добавил, что регулярные затраты необходимо сокращать более решительно, но о каких затратах идет речь, не уточнил.

Сюрприз от министра иностранных дел

В четверг, 21 декабря, стало известно, что во время визита в Армению на прошлой неделе министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Эстония начнет процесс признания геноцида армян, хотя это предложение не получило одобрения правительства страны и комиссии по иностранным делам Рийгикогу.