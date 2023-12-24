Главными событиями уходящей недели в Эстонии стали передача в суд дела Мартина Репинского, неутешительный экономический прогноз Банка Эстонии и заявления министра финансов Марта Вырклаэва о намерении правительства отказаться от некоторых мер по повышению налогов в пользу взятия государством кредитов.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Передача в суд дела Репинского, мрачный прогноз центробанка, заявление Вырклаэва о потребности Эстонии в кредитах
Обвинения Репинскому
Во вторник, 19 декабря, прокуратура направила в суд уголовное дело, в рамках которого экс-депутату Рийгикогу Мартину Репинскому предъявлено обвинение в мошенничестве, растрате и злоупотреблении доверием. В обвинении фигурируют не только его злоупотребления в нецелевом использовании компенсаций на расходы члена Рийгикогу, но и злоупотребление доверием в бытность работы Йыхвиским волостным старейшиной.
Как заявил госпрокурор Алан Рюйтель, члены Рийгикогу могут использовать надбавки к расходам только для компенсации обоснованных расходов, связанных с работой. По мнению прокуратуры, собранные доказательства позволяют предположить, что бывший депутат сознательно использовал расходные льготы для улучшения собственного финансового положения. Также, указал Рюйтель, Репинский, будучи старейшиной волости Йыхви, должен был отстаивать финансовые интересы самоуправления, но, согласно обвинительному заключению, он причинил муниципалитету необоснованные дополнительные расходы.
Гнетущий экономический прогноз
Банка Эстонии в четверг опубликовал экономический прогноз, согласно которому экономический спад в Эстонии будет более продолжительным, чем ожидалось ранее, в основном из-за плохого состояния экспортных рынков Эстонии и снижения конкурентоспособности.
Ожидается, что в 2024 году экономика Эстонии останется в состоянии небольшого спада в 0,4%, поскольку спрос на товары и услуги на внутреннем и внешнем рынках будет восстанавливаться очень медленно.
Приглашение к пересмотру бюджетной стратегии
Вскоре после публикации центробанком экономического прогноза министр финансов Март Вырклаэв выступил с заявлением о том, что в ситуации, когда экономика продолжает снижаться, следует отменить запланированное на 2025 год повышение налогов на 400 млн евро и вместо этого взять больше кредитов.
В тот же день, во вторник, председатель Eesti 200, министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что предложение министра финансов Марта Вырклаэва (представляющего Партию реформ) отменить повышение налогов в 400 млн евро означает также открытие стратегии госбюджета.
Как написал Цахкна в соцсетях, государственные финансы в сложном состоянии, поэтому нужны открытые дебаты, в рамках которых необходимо основательно обсудить, как придать экономике импульс, какой будет налоговая политика и как разумнее всего пройти этот кризис.
В среду на инфочасе правительства в Рийгикогу Март Вырклаэв заявил, что источники налоговых поступлений на сумму в 400 млн евро в госбюджет 2025 года, запланированные в бюджетной стратегии, до сих пор остаются неопределенными. Также министр отметил, что, учитывая реакцию общества и состояние экономики, просто провести повышение налогов такого масштаба немыслимо. Он добавил, что регулярные затраты необходимо сокращать более решительно, но о каких затратах идет речь, не уточнил.
Сюрприз от министра иностранных дел
В четверг, 21 декабря, стало известно, что во время визита в Армению на прошлой неделе министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Эстония начнет процесс признания геноцида армян, хотя это предложение не получило одобрения правительства страны и комиссии по иностранным делам Рийгикогу.
Глаава этой комиссии Марко Михкельсон (Партия реформ) сказал, что заявление министра стало неожиданностью для всех, потому что оно не обсуждалось ранее. Михкельсон добавил, что это добрая традиция, сначала проверить, достаточно ли поддержки и опоры в парламенте для подобных заявлений.
Михкельсон отметил историческую и дипломатическую значимость того, что в следующем году исполняется 100 лет со дня установления дипломатических отношений между Эстонией и Турцией. В то же время Михкельсон выразил уверенность в том, что заявление Цахкна не окажет негативного влияния на отношения Эстонии с Турцией.
Передача петиции с требованием отставки премьера
Во вторник председатель Центристской партии Михаил Кылварт, генеральный секретарь Аннели Отт и члены фракции партии в Рийгикогу передали спикеру Рийгикогу Лаури Хуссару 30 000 подписей, собранных под петицией с требованием об отставке Каи Каллас.
Кылварт выразил надежду на то, что Рийгикогу рассмотрит это обращение с большим чувством ответственности и следуя демократическим принципам, так, чтобы у депутатов была возможность проголосовать по нему на пленарном заседании. По оценке Кылварта, важно, чтобы каждый член Рийгикогу мог четко выразить свою позицию по этому вопросу.
Рийгикогу обязан обсудить коллективное обращение, под которым собраны подписи не менее тысячи граждан Эстонии.