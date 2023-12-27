Хаос в Министерстве обороны, новое Рождество и ужасы предстоящей мобилизации. Обзор событий в Украине

«Основная статья расходов МО – это зарплаты военных, а закупаем мы за свои деньги достаточно мало. На самом деле, мы кормим армию за свои деньги, а воюем и стреляем преимущественно на чужие» - сообщает Дейнега.

А дальше он пишет о «неадекватных правилах игры, заданных Госспецсвязью, которые вынуждают цифровизовать все не очень адекватным способом с сильными признаками коррупции». Дейнега выразил сомнения в эффективности сотрудничества с рекрутинговыми компаниями, поскольку работа с ними «уже велась и не смогла закрыть значительную часть вакантных должностей даже в подразделениях самого Министерства».

Но то, что вызывает наибольшую тревогу – это провал, по мнению экс-замминистра, «международки», то есть, - западной военной помощи. Дейнега обращает внимание на отсутствие новостей по этому вопросу (договоренности об F-16 были достигнуты еще прежней командой) и то, что «двое ключевых людей по этому направлению (заместитель министра и руководитель соответствующего департамента) уволились на месяц ранее предыдущего министра. После ста дней - соответствующего заместителя министра так и нет, а департаментом руководит другой, который плохо владеет английским и не имеет никакого опыта в международке».