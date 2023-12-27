Украина в этом году окончательно перешла на празднование Рождества 25 декабря, украинцев беспокоит слабая работа Министерства обороны и пугает предстоящая мобилизация. Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Хаос в Министерстве обороны, новое Рождество и ужасы предстоящей мобилизации. Обзор событий в Украине
В этом году впервые православные украинцы могли официально праздновать Рождество 25 декабря. На государственном уровне этот день был объявлен праздничным еще в 2017 году, но богослужениями отмечали его только католики. В православных церквях рождественские службы проходили 6 и 7 января.
В прошлом году Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) утвердил и провел первое богослужение на Рождество 25 декабря, параллельно оставив богослужение и 7 января. Тогда же церковным общинам было разрешено самим определять дату рождественского богослужения. С лета этого года ПЦУ официально перешла на новоюлианский календарь, после чего прошедшее воскресенье стало первым, уже официально, церковным Рождеством в Украине, которое отмечается в декабре.
Церковным общинам по-прежнему оставили возможность при желании проводить богослужения в январе. В этом году, по словам предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, из восьми с половиной тысяч приходов таким правом воспользовались лишь около сотни. Как признает сам Епифаний, главным аргументом перейти на новоюлианский календарь стал «запрос на календарные изменения, который поддержало большинство верян и большинство общества».
Нужно сказать, что общество, пожалуй, даже опередило Церковь в этом вопросе, поскольку многие начали праздновать Рождество 25 декабря независимо от решений церковных органов. Можно предположить, что многие даже не знают об этих решениях. Такой мейнстрим вызван нежеланием украинцев хоть в чем-то быть похожими на россиян, которые с ними воюют.
Если бы в России рождество праздновали 25 декабря, то украинцы наверняка оставались бы в рамках григорианского календаря. Опять же, независимо от решения церковных органов. Поэтому можно говорить, что сегодня в Украине есть именно общественный консенсус насчет празднования Рождества в декабре.
Есть он и внутри ПЦУ. Что же касается православного консенсуса в целом, то здесь сложнее. Более восьми тысяч приходов в Украине сегодня остаются под Украинской православной церковью Московского патриархата, соответственно, они празднуют Рождение Христа 7 января.
Однако далеко не все празднующие в Украине являются людьми религиозными, или «воцерковленными». Таких, как раз, меньшинство, поэтому, независимо от дел церковных, можно сказать, что Украина в этом году окончательно перешла на празднование Рождества 25 декабря. Как и большинство православных стран мира.
100 дней министра обороны Умерова
Время летит быстро. Если бы не волонтеры, то стодневка нового министра обороны Рустема Умерова осталась бы незамеченной. Однако Минобороны сегодня - тот орган, который влияет на жизнь всех украинцев (по крайней мере, мы так думали), поэтому статья основателя Фонда «Вернись живым» и бывшего заместителя министра обороны Виталия Дейнеги с анализом работы новой команды МО не могла остаться незамеченной. Вернее, неприятным откровением для многих стали даже не итоги 100 дней Умерова, а сама хаотичная структура обороны Украины.
«За время полномасштабной войны роль Минобороны свелась к закупкам и работе с партнерами. Министерство, к сожалению, деградировало из органа, который руководит Вооруженными силами Украины, до их бухгалтерии и своеобразного министерства иностранных войсковых дел», - пишет Дейнега.
Оказывается, слова нового министра о «закупке немыслимого количества дронов и РЭБ в следующем году» не обеспечены бюджетом Министерства обороны. «Текущий бюджет едва покрывает зарплаты, топливо, снаряды, форму, еду и т.д.» Бюджет на дроны – это бюджет Минцифры и его «кошелька» Госспецсвязи. Госспецсвязь - это структура, к порядочности которой есть вопросы. У бывшего ее руководства нашли 1,5 миллиона долларов наличными и криптовалютой, сообщил бывший замминистра обороны.
«Основная статья расходов МО – это зарплаты военных, а закупаем мы за свои деньги достаточно мало. На самом деле, мы кормим армию за свои деньги, а воюем и стреляем преимущественно на чужие» - сообщает Дейнега.
А дальше он пишет о «неадекватных правилах игры, заданных Госспецсвязью, которые вынуждают цифровизовать все не очень адекватным способом с сильными признаками коррупции». Дейнега выразил сомнения в эффективности сотрудничества с рекрутинговыми компаниями, поскольку работа с ними «уже велась и не смогла закрыть значительную часть вакантных должностей даже в подразделениях самого Министерства».
Но то, что вызывает наибольшую тревогу – это провал, по мнению экс-замминистра, «международки», то есть, - западной военной помощи. Дейнега обращает внимание на отсутствие новостей по этому вопросу (договоренности об F-16 были достигнуты еще прежней командой) и то, что «двое ключевых людей по этому направлению (заместитель министра и руководитель соответствующего департамента) уволились на месяц ранее предыдущего министра. После ста дней - соответствующего заместителя министра так и нет, а департаментом руководит другой, который плохо владеет английским и не имеет никакого опыта в международке».
В общем, ситуация в Минобороне Украины не добавляет спокойствия украинцам. Особенно тем, кого ждет мобилизация. Поскольку от количества дронов и западной помощи будет зависеть их жизнь. Хотя сам факт «диверсификации» полномочий и ответственности для Украины не является однозначно негативным. Новейшая история нашей страны показывает, что как раз такой хаос в центрах принятия решений может быть определенным балансом, на случай если в одном из них не справились с поставленной задачей.
Мобилизировать полмиллиона?
500 тысяч – такой запрос на мобилизованных, по словам лидера президентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, сделали украинским властям военные. Под этот запрос правительство и подготовило законопроект о мобилизации, который 25 декабря был внесен в Верховную Раду.
«Военные нуждаются в решении своих проблем. Общество хочет услышать ответы на все чувствительные вопросы… Просто набрать новых людей и не решить проблемы тех, кто служит сейчас, - не выход», - написал Арахамия в соцсети.
Ранее положения законопроекта публиковались его коллегами, и можно однозначно говорить, что они будут непопулярными в обществе, от которого полтора года требовали просто «верить в ЗСУ». Они также не дают ответа на главные вопросы общества: что привело к ситуации катастрофической нехватки людей на фронте, если у всех в памяти еще свежи очереди в военкоматы из желающих идти воевать добровольно. Но, похоже, мобилизация в Украине становится все менее консенсусной и все более репрессивной. Это объективный факт.
Понимая политические последствия этого, во фракции «Слуга народа» даже разработали рекомендации своим депутатам о необходимости избегать комментариев относительно этого законопроекта. «Мобилизацию с обществом должны коммуницировать военные, от которых этот запрос исходит» – переводят «стрелки» авторы рекомендаций.
«Во фракции подчеркнули, что здесь необходимо проявить дисциплину и воздерживаться от комментариев до тех пор, пока военное руководство не начнет комментировать положения законопроекта и не объяснит обществу, почему именно такие нормы предлагаются и чем они мотивированы», - поделилась инсайдом «Украинская правда».
А уже 26 декабря в Киеве были объявлены трехдневные учения, в рамках которых развернуты временные блокпосты, установлены ограничительные знаки и проводятся проверки автомобилей. Киевлян как будто готовят к «закручиванию гаек», которое начнется после принятия мобилизационного законопроекта.
«Война не закончилась. Угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют... Такие тренировки нужно проводить системно, а по результатам штатного анализа, после тренировок, выявлять недостатки, исправлять ошибки и еще лучше готовиться к выполнению важной задачи − защиты Киева и его жителей от потенциальных угроз», − пояснил проведение учений начальник военной администрации столицы Сергей Попко.
Худшее во всей этой ситуации то, что после провала «контрнаступления» никто в Украине уже не озвучивает возможных временных рамок войны. Жить в условиях осажденной крепости без какой-то видимой перспективы снятия этой осады – психологически очень сложно. В этом плане позитивную нотку внесло заявление министра обороны Украины Рустема Умерова немецкому изданию Bild. Он сказал, что на 100 процентов уверен в деоккупации Крыма в 2024 году. Назвал это «стратегической целью» Украины.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.