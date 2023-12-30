Байден призвал мировое сообщество «остановить Путина»

В специальном заявлении, опубликованном на официальном сайте Белого дома в пятницу, 29 декабря, Байден обратил внимание на то, что в ходе этой «крупнейшей воздушной атаки» на Украину с начала войны целями РФ были объекты гражданской инфраструктуры, передает DW.

В частности, глава Белого дома назвал родильный дом и торговый центр в Днепре, пострадавшие от атаки. По словам Джо Байдена, эта ночная атака свидетельствует о том, что Путин по-прежнему «стремится уничтожить Украину и подчинить себе ее народ». «Его необходимо остановить», - убежден президент США.

Байден вновь призвал Конгресс США одобрить помощь Украине

Президент США отметил, что этой ночью украинским силам ПВО удалось сбить большинство российских ракет и дронов, чему способствовали поставки систем противовоздушной обороны от стран-союзников. «Американский народ может гордиться тем, что помог спасти жизни», - заявил Байден. В то же время он напомнил, что Киев по-прежнему нуждается в помощи извне, а потому Конгресс США должен «действовать без дальнейших проволочек» в вопросе о военных поставках Киеву.