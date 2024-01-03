Оппозиция о бюджете Нарвы на 2024 год: «Это нецелесообразно!»

«Например, покупка нового автомобиля мэру - насколько это сейчас срочно и целесообразно? Или финансирование спортивного клуба Narva Trans, который является частным. Я не против помощи спортивным организациям и другим MTÜ, но принцип составления бюджета должен быть следующим: сначала в бюджет должны закладываться все те расходы, которые обязаны там быть по закону, и только потом город может добавлять необязательные расходы», - заявил Фишер.

В бюджете десять тысяч евро выделено на поддержку футбольного клуба Narva United FC и 35 тысяч евро на поддержку футбольного клуба JK Narva Trans.

Зато беспрецедентно малое количество денег, добавил Фишер, выделено и на ремонт дорог. «Обязанность муниципалитета - содержать инфраструктуру города в надлежащем порядке. Но в этот раз было выделено совсем немного средств», - отметил Фишер.

По словам Ларченко, многие расходы, в том числе коммунальные, будут покрываться только частично. «Сумма на оплату коммунальных услуг выделена всего на девять месяцев. На поддержку квартирных товариществ и культурных мероприятий вообще ничего не выделено», - подчеркнул он.

По словам оппозиции, правящая фракция надеется на дополнительный бюджет, но эта надежда себя может не оправдать.

«С учетом удорожания отопления, а также с учетом повышения минимальной заработной платы и прочих цен, нужно понимать, что сегодняшний бюджет был принят с огромным минусом. Этот минус придется чем-то покрывать. Новая власть уже повысила цену на кружки по интересам. Я уверен, что в скором времени они начнут урезать и разные городские пособия. Так сказать, экономить на жителях города. Это однозначно ударит по качеству и доступности оказываемых услуг, а в последствии отразиться и на качестве жизни в городе», - уверен Денис Ларченко.

Согласен с ним и Фишер. «А что, если в дополнительном бюджете у нас не будет денег на нужные вещи? Что мы будем делать в этом случае? Вообще прекратим финансировать обязательные вещи или начнем урезать зарплаты?» - сказал он добавив, что неизвестно, каким будет год и какими, соответственно, доходы у бюджета.