Оппозиция о бюджете Нарвы на 2024 год: «Это нецелесообразно!»

В конце декабря на последнем в 2023 году заседании Нарвского городского собрания был принят городской бюджет на 2024 год, который составит 114 миллионов евро. Не обошлось без противоречий - оппозиционные депутаты фракции Respekt уверены, что принятый бюджет нерационален и не учитывает всех необходимых аспектов.
В проекте бюджета города Нарва на 2024 год отражены данные о поставленных в документах развития целях и их реализации, а также представлен обзор планируемых инвестиций вместе со стоимостью и источниками финансирования.
Согласно Финансовому Департаменту Нарвской городской управы, приоритетом на 2024 год является оказание жителям города законных общественных услуг, обеспечение эффективной деятельности местного самоуправления и предоставление качественных общественных услуг на местном уровне. Для выполнения этого необходимо улучшить инфраструктуру жизненной среды, создав для жителей города удобные жизненные условия и обеспечить мотивацию работников учреждений местного самоуправления.
Но оппозиционный депутат фракции Respekt Денис Ларченко считает, что вышесказанное не совсем соответствует действительности, а принятый бюджет очень консервативный.
«В нем не отображены все обязанности города. Например, в бюджете только частично учтена сумма на выплату городского пособия для пенсионеров, хотя у нас есть действующий порядок их поддержки. С учетом этого порядка в бюджете не достает порядка 70 тысяч евро. На собраниях профильных комиссий это пояснялось тем, что правящая фракция хочет сократить количество получателей этого пособия. Но для этого необходимо менять порядок, а этого сделано не было. Поэтому уже даже по этой статье можно сделать вывод, что бюджет не покрывает всех обязательств города», - пояснил Ларченко.
Его коллега, оппозиционный депутат Андрей Фишер так же уверен, что в бюджете много трат не первостепенной важности.
«Например, покупка нового автомобиля мэру - насколько это сейчас срочно и целесообразно? Или финансирование спортивного клуба Narva Trans, который является частным. Я не против помощи спортивным организациям и другим MTÜ, но принцип составления бюджета должен быть следующим: сначала в бюджет должны закладываться все те расходы, которые обязаны там быть по закону, и только потом город может добавлять необязательные расходы», - заявил Фишер.
В бюджете десять тысяч евро выделено на поддержку футбольного клуба Narva United FC и 35 тысяч евро на поддержку футбольного клуба JK Narva Trans.
Зато беспрецедентно малое количество денег, добавил Фишер, выделено и на ремонт дорог. «Обязанность муниципалитета - содержать инфраструктуру города в надлежащем порядке. Но в этот раз было выделено совсем немного средств», - отметил Фишер.
По словам Ларченко, многие расходы, в том числе коммунальные, будут покрываться только частично. «Сумма на оплату коммунальных услуг выделена всего на девять месяцев. На поддержку квартирных товариществ и культурных мероприятий вообще ничего не выделено», - подчеркнул он.
По словам оппозиции, правящая фракция надеется на дополнительный бюджет, но эта надежда себя может не оправдать.
«С учетом удорожания отопления, а также с учетом повышения минимальной заработной платы и прочих цен, нужно понимать, что сегодняшний бюджет был принят с огромным минусом. Этот минус придется чем-то покрывать. Новая власть уже повысила цену на кружки по интересам. Я уверен, что в скором времени они начнут урезать и разные городские пособия. Так сказать, экономить на жителях города. Это однозначно ударит по качеству и доступности оказываемых услуг, а в последствии отразиться и на качестве жизни в городе», - уверен Денис Ларченко.
Согласен с ним и Фишер. «А что, если в дополнительном бюджете у нас не будет денег на нужные вещи? Что мы будем делать в этом случае? Вообще прекратим финансировать обязательные вещи или начнем урезать зарплаты?» - сказал он добавив, что неизвестно, каким будет год и какими, соответственно, доходы у бюджета.